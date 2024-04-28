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Yerel Başkenti dolu vurdu
Yerel

Başkenti dolu vurdu

Yeniakit Publisher
2024-04-28 14:54:00 -
Başkenti dolu vurdu

Başkent Ankara'da Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenilen dolu yağışı, öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Ankara'da bugün kuvvetli yağış bekleniyordu ve beklenen yağış başladı. Valilik, 12.00 sularında başlayan yağışın 21.00'e kadar süreceğini duyurarak vatandaşları ani sel, dolu ve fırtınaya karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Ankara'da yağış

Çankaya'da etkili olan dolu yağışa vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Göz gözü görmezken, cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu.

Ankara'da yağış
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Valilikten yapılan açıklamada da "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre pazar günü Ankara il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri yer aldı.

Ankara'da yağış

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İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu

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