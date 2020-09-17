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Aktüel Başkente DEAŞ operasyonu:16 gözaltı
Aktüel

Başkente DEAŞ operasyonu:16 gözaltı

Ankara Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 09:36:24 -
Başkente DEAŞ operasyonu:16 gözaltı

ANKARA (AA) - Terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 19 Irak uyruklu kişi tespit edildi.

Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda şüphelilerden 16'sı yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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