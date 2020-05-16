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Başkent sokaklarında sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Ankara'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Kent genelinde yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye inerken, uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri, istisna kapsamı dışındaki araç sürücülerine cezai işlem uyguluyor

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:12:18 -
Başkent sokaklarında sessizlik hakim

ANKARA (AA) - Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından, kent genelinde yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

İstisna kapsamında dışarı çıkan yayaların ve araçlarda bulunanların maske taktığı, sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki genelge uyarınca market, bakkal, manav ve kasaplar ile online satış yapan işletmelerin kapalı olduğu görüldü.

Kentin yoğunluk yaşanan bölgelerinden 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus Meydanı ve Kuğulu Park ve çevresinde ise sessizlik hakim.

Ankara genelinde belediyeler boş yollarda bakım ve onarım çalışması yaptı, az sayıda belediye otobüsü de kısıtlamadan muaf vatandaşları görev yerlerine taşımak için sefer gerçekleştirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, kontrol noktalarında emniyet birimlerinin denetimleri sürdü.

Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri, araçları durdurarak ateş kontrolü ve evrak denetimi gerçekleştirdi. Ayrıca kentin belirli noktalarında Ankara Atlı Polis Birliği ekipleri de devriye görevi yaptı. İstisna kapsamı dışında kalan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

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