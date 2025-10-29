  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı

Son dakika! Netanyahu ateşkesi bozdu: Cesetleri bahane edip Gazze'ye saldırdı

Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?

İş makinesi ile ATM’yi yerinden söküp kamyonete yükleyip kaçtılar

Siyonist vekillerden akıl almaz çağrı: Tek suçları Filistinli öldürmek olan Yahudi katilleri affedin!

Ekrem’e dün öyle bugün böyle! Fırıldak Cemal kıvırmadan yapamıyor

Hani bunlar her yaz dünyayı geziyordu! Almanya’da 2.5 milyon emekli geçinmek için çalışıyor

Üvey oğlunun ifadesi ortaya çıktı! İsrail'den casus Hüseyin Gün'e özel muamele

Katar Savunma Bakanı Al Sani, Altay Tankı teslim töreninde konuştu

NATO'dan Çin ve Rusya tehdidi: İzin vermeyeceğiz
Gündem Başkent Ankara’da konteynır ev faciası
Gündem

Başkent Ankara’da konteynır ev faciası

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Başkent Ankara’da konteynır ev faciası

Başkent Ankara’da etkili olan fırtına nedeniyle konteynır ev devirdi. Korkunç olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, İlhanköy Mahallesi’nde meydana geldi. Gün boyu devam eden şiddetli rüzgarın etkisiyle hobi bahçesinde bulunan bir konteynır ev devrildi.

Konteynır evin içinde bulunan Üçler K. isimli vatandaş konteynırının içerisinde savularak kafasını çarptı. Konteynırın devrildiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Üçler K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Fethiye’de korkunç paraşüt kazası! Tatil keyfi faciayla bitti
Fethiye’de korkunç paraşüt kazası! Tatil keyfi faciayla bitti

Yerel

Fethiye’de korkunç paraşüt kazası! Tatil keyfi faciayla bitti

Mutfakta oyun faciaya dönüştü!2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Mutfakta oyun faciaya dönüştü!2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Yerel

Mutfakta oyun faciaya dönüştü!2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Maden faciası! 2 işçi öldü
Maden faciası! 2 işçi öldü

Dünya

Maden faciası! 2 işçi öldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23