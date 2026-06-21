Başkent Ankara'da değnekçilere polis “değneği”: 30 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı otoparkçılık yapan şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı. 7-8 Temmuz NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında önlem paketi oluşturan Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, otoparkçılara yönelik operasyon yaptı. Emniyet güçleri tarafından Ankara'nın bazı caddelerinde ve mekanların önlerindeki değnekçilere, korsan otoparkçılara ve valelere yönelik takip yapıldı.

Operasyonları hızlandıran Ankara polisi sadece yol güvenliğine değil, yol temizliğine de önem veriyor. Korsan otoparkçıların arabasını park etmek isteyen kişilerden para alarak haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Emniyet güçleri tarafından müşteki ve tanık ifadeleri alınırken ayrıca kamera görüntüleri toplandı.

Eğlence mekanlarının çalışanları da dahil olmak üzere korsan vale ve değnekçilere operasyon yapıldı. Karayolu olarak belirlenmiş yerleri işgal ettiği tespit edilen 30 otoparkçı gözaltına alındı. Emniyet ekipleri değnekçilere fırsat vermeyeceklerini, görev ve yetkileri bağlamında her türlü adımı atmaya kararlı olduklarını vurguladı. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Kanunu'na göre park parası adı altında ücret almanın yasa dışı olduğunu belirten Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları uyardı.