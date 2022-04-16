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Siyaset 'Başkanlık sistemi ile Meclis'in itibarı zayıflıyor' diyorlardı! TİP'li Kadıgil'den TBMM çıkışı
Siyaset

'Başkanlık sistemi ile Meclis'in itibarı zayıflıyor' diyorlardı! TİP'li Kadıgil'den TBMM çıkışı

Bugüne kadar, Başkanlık sisteminin TBMM'nin itibarını zayıflattığını söyleyen Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Meclis dediğimiz yer hep söylüyorum; yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 19:26:00 -
'Başkanlık sistemi ile Meclis'in itibarı zayıflıyor' diyorlardı! TİP'li Kadıgil'den TBMM çıkışı

 Yeniakit.com.tr 

CHP'nin TİP'e transfer ettiği İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Gerçek Gündem'e konuştu.

Meclis'te kadın ve erkeklerin yeteri kadar temsil edilmediğini öne süren TİP'li Kadıgil, "Meclisi, kadınların ve gençlerin kesinlikle olmadığı bir yapı olarak tanımlıyorum. Çok açık net bir tablo var. Türkiye nüfusunun yüzde 50'si kadın, Meclis'te kadın vekil oranı yüzde 17, hatta daha da düşük. Türkiye nüfusunun yaş ortalaması 29-30 bantlarında, Meclis'in yaş ortalaması minimum 55." dedi.

'Zengin olamayan giremiyor'

Daha önceki açıklamalarında, "Başkanlık sistemi ile Meclis'in itibarı zayıflıyor." diyen Sera Kadıgil, bu kez TBMM için şu ifadeleri kullandı:

Kadınlar ve gençler açısından Meclis'i yorumlamak için önce Meclis'te kadınların ve gençlerin olması gerekir ki bu yok. Meclis dediğimiz yer hep söylüyorum; yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü. Böyle bir yer kurmuşlar kendilerine. Zengin olmayan giremiyor.

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Yorumlar

Hadi ordan densiz.

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Turan

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