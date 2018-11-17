Başkanların faiz isyanına kabineden reçete bekleniyor

Buğra Kardan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her platformda şikâyet ettiği yüksek faiz oranları üreticilerin ve tüccarların da canını sıkıyor. Yüzde 30’u aşan oranların yatırım yapmayı zorlaştırdığını kaydeden sanayi odalarının ve derneklerinin yönetim kurulu başkanları, ekonomi yönetimini kredi limitleri ile vadelerini arttıracak çalışmalara hız vermeye çağırıyor.

Üretimi baltalıyor

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, yüksek faizin üretimi ve tüketimi baltaladığını söyledi. Cesur, “Ne yazık ki faizler bu seviyelerde iken üreticilerin ve tüketicilerin alım satım yapması kolay değil” dedi.

Firmaların gelirlerini arttırmaları, refahın ve kalkınmanın devamı için faiz oranlarının gerilemesi gerektiğini vurgulayan Cesur, “Aksi takdirde üretim ve ticaret tıkanır. Firmalar yatırımlarını öteler, tüketiciler daire ve taşıt alımlarını erteler” uyarısı yaptı. Likiditeye erişimin kolaylaşmasını talep eden Cesur, “Kuşkusuz, bu ortamda bankalar daha hassas olmalılar. Piyasayı tıkamamalılar, baremi alçaltmalılar” ikazında bulundu.

Üreticiyi güçlendiren projeler başlıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise Türkiye ekonomisinin üreterek güçlenebileceğinin altını çizdi. Kaan, üreticinin önünde engel; sırtında kambur olan faiz sarmalına karşı üzerlerine düşeni yapacaklarını dile getirdi. Faizden bağımsızlaştıracak çıkış yolları bulunmadan enflasyonla mücadele edilemeyeceğine dikkat çeken Kaan, MÜSİAD’ın bu anlamda pek çok proje geliştirdiğini aktardı.

Yük hafiflemeli

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yüzde 30’a varan faiz oranlarının yeni yatırımların yapılmasını önlediğine işaret etti. Oranın dengeye oturması gerektiğini kaydeden Bahçıvan, “Üreticiyi sıkıntıya sokan finansman yükü hafifletilmeli, makul seviyelere getirilmeli, hatta kökünden kaldırılmalı” diye konuştu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir de artan faizlerin şirketlerin kredi alımlarını ve ödemelerini güçleştirdiğini savunarak, bankalara “Kredi verirken katı kurallardan kaçının, esnek davranın” diye seslendi.

Bankalardan ses yok

Faizleri mevduat tarafında düşüren bankalar, kredi tarafında gevşemeye gitmiyorlar. Vatandaşlardan yüze 22 ile topladıkları parayı, şirketlere yüzde 29-30’dan satıyorlar. Yüzde 7-8’i bulan faiz makası bankaların net kârlarını yüzde 13,4 artırarak 37,1 milyar liradan, 42,1 milyar liraya çıkardı. Duruma tepkili olan ekonomistlere göre bankalar sessiz kalmamalı, fedakârlık yaparak kredi faizlerini aşağı çekmeli.