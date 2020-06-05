  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkanlardan Bordum esnafına ziyaret

Korona virüs salgınıyla birlikle yeni normalleşme sürecinde özellikle turizm merkezlerinde birçok esnaf işletmesini açtı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:46:10 -
Başkanlardan Bordum esnafına ziyaret

Korona virüs salgınıyla birlikle yeni normalleşme sürecinde özellikle turizm merkezlerinde birçok esnaf işletmesini açtı. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum’da işletmelerini açan esnaf sosyal mesafe ve hijyen kurullarına uyarak satışlarına başladı.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum’da esnaf ziyaretinde bulundu. Başkanlar esnafla sohbet edip hayırlı işler dileklerinde bulundu. Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan ziyarette Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme sürecine girdik. Pandemi dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam etmekte. Normalleşme sürecinde rehavete kapılmamamız gerekiyor. Üç kurala uyalım. Hijyen, maske ve sosyal mesafe. Kurallara uyduğumuz takdirde pandemisiz güzel günleri yeniden hep birlikte yaşayacağız” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı