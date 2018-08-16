Başkanlar diyaloğa geçmeli
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ yaptığı açıklamada, Sayın Başkanlar, mevcut sorunların tehdit ve yaptırımlar yerine diplomatik kanallar kullanılarak çözüm yoluna girilmeli” dedi.16 Ağustos 2018 Perşembe 11:01
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması tavsiyesinde bulunarak, “Sayın Başkanlar, mevcut sorunların tehdit ve yaptırımlar yerine diplomatik kanallar kullanılarak çözüm yoluna girilmeli” dedi.
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