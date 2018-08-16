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Başkanlar diyaloğa geçmeli

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ yaptığı açıklamada, Sayın Başkanlar, mevcut sorunların tehdit ve yaptırımlar yerine diplomatik kanallar kullanılarak çözüm yoluna girilmeli” dedi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 11:01
Başkanlar diyaloğa geçmeli

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması tavsiyesinde bulunarak, “Sayın Başkanlar, mevcut sorunların tehdit ve yaptırımlar yerine diplomatik kanallar kullanılarak çözüm yoluna girilmeli” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 11:01
  1. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
  2. Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ

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