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Başkan Zihni Şahin’den ’Samsunspor’ çağrısı

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, tüm kırmızı-beyaz sevdalılarına çağrıda bulunarak, "Artık vakti gelmedi mi? Şehr-i Samsun’u Samsunsporumuzun renkleriyle süsleyelim" dedi.

14 Mart 2019 Perşembe 13:55
Başkan Zihni Şahin’den ’Samsunspor’ çağrısı

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, tüm kırmızı-beyaz sevdalılarına çağrıda bulunarak, "Artık vakti gelmedi mi? Şehr-i Samsun’u Samsunsporumuzun renkleriyle süsleyelim" dedi.


Başkan Zihni Şahin yaptığı açıklamada, "Samsunspor tarihinin en kötü sezonuyla kapattığımız geçen yılın ardından, kabustan uyanmamıza ve tekrar hayaller kurmamıza imkan sağlayan başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Girdikleri bu kavgadan alınlarının akıyla çıkacaklarına hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.


"8 final maçımız kaldı ve bunların 5 tanesi evimizde oynayacağız” hatırlatmasında bulunan Zihni Şahin, şöyle devam etti:


“Artık vakti gelmedi mi?Şehr-i Samsun’u bayraklarla süsleyelim, kentimizi sevdamız olan Samsunsporumuzun renkleriyle donatalım. Armamıza bağlılığımızı dosta düşmana gösterelim. Şehrimizin ne kadar güçlü olduğunu, Samsunsporumuzun arkasında güçlü bir şehir olduğunu ortaya koyalım. Samsun’un, Samsunspor için mücadele eden yürekli koca bir şehir olduğunu tüm ülkeye gösterelim.”



Bayrampaşa maçı öncesi herkese bayrak


Bayrampaşa maçı öncesi herkese bayrak dağıtacaklarını açıklayan Şahin, “17 Mart 2019 Pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız Bayrampaşa maçı, bu anlamda bizim için son derece önemli. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü’nden 1 gün önce gerçekleştireceğimiz bu önemli maç öncesinde, stadyum girişinde tüm taraftarlarımıza şanlı Türk bayrağımızı ve Arma’nın Peşinde projesi bayraklarını dağıtacağız. Tribünleri kırmızı beyaz ile donatacağız. Yine bu bayraklarla da maç sonrasında şehrimizi kırmızı-beyaz renklerle dolduracağız. Tüm hemşehrilerimizi, sevdamız olan Samsunsporumuza destek olmaya ve bu coşkuyu paylaşmaya davet ediyoruz. Armaya adanmış hayatlar için, ömründen verenler için, ’Arma’nın Peşinde’ bir şehir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:55
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