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Başkan Zihni Şahin: “Çalışanların gönlü rahat olsun”

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum Belediyesi ziyaretinde, "Belediyedeki işçimizin, emekçimizin bizden yana gönlü rahat olsun" dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:32
Başkan Zihni Şahin: “Çalışanların gönlü rahat olsun”

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum Belediyesi ziyaretinde, "Belediyedeki işçimizin, emekçimizin bizden yana gönlü rahat olsun" dedi.


Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Başkan Zihni Şahin, ilk olarak Atakum Belediyesinin Yeni Mahalle’de bulunan Fen İşleri Şantiyesini ziyaret etti. Burada işçilerle kahvaltı yapan Başkan Şahin, daha sonra Atakum Belediyesi hizmet binasına geçerek çalışan personel ile bir araya geldi.



“Hiç kimse endişe duymasın”


Atakum Belediyesi’nin memur, işçi ve diğer çalışanlarına önemli mesajlar veren Başkan Zihni Şahin, "Belediye başkanlığım boyunca haksız yere işten çıkarma gibi bir günahım asla olmamıştır ve olamaz da. Biz ancak çalışanlarımızın daha iyi şartlarda çalışmasını isteriz. Bu konuda endişe duyan tek bir personelimiz olmasın" diye konuştu.



“İşinize sahip çıkın”


Başkan Şahin ayrıca şu açıklamalarda bulundu:


“Bizlerde insana sevgiyle yaklaşma, ona değer verme ve ortak akılla yönetme anlayışı var. Bu anlayışla çalışarak güzel işlere, güzel hizmetlere imza atarız. Demokrasinin gereği olarak herkes bir partiden aday oluyor fakat seçildikten sonra hangi görüş olursa olsun herkesin başkanıyız. Herkesle birlikte, herkesin görüşünü alarak önerilere açık olacağız. Ben hayatım boyunca beraber çalıştığım insanlara şunu söylerim, samimi olarak işinize sahip çıkın, yüreğinizi ortaya koyun. İnsan samimi olarak çalışırken hata da yapsa onu kimse hor görmez. Belediyelerin görevi hizmet etmek. Hizmeti de sizinle birlikte yapacağız. İnşallah Atakum Belediye Başkanı olursak birlikte, huzurlu bir şekilde çalışmalara devam edeceğiz. Hepinizden destek bekliyorum. Hep birlikte Atakum’u hak ettiği hizmetlere inşallah kavuştururuz.”

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:32
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