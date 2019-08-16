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Başkan Yüce: “Taraklı’nın değerleri geleceğe taşınacak”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Taraklı’nın gelecek 5 yılını oluşturacak Stratejik Planını’nın hazırlanması için gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 17:27
Başkan Yüce: “Taraklı’nın değerleri geleceğe taşınacak”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Taraklı’nın gelecek 5 yılını oluşturacak Stratejik Planını’nın hazırlanması için gerçekleştirilen toplantıya katıldı.


İlki Erenler’de yapılan ve şehrin tüm ilçelerinde yapılacak toplantının ana gündem maddesi bu kez Taraklı oldu. Başkan Ekrem Yüce, toplantıda gerekli talep ve önerileri planlar çerçevesinde programa alacaklarını dile getirdi. Programda Başkan Yüce’nin yanı sıra Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, SASKİ Genel Müdürü İlyas Demirci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterleri Ali Oktar ve Ziya Cevherli, SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Belik, AK Parti Taraklı İlçe Başkanı Erdal Özen, MHP İlçe Başkanı Halim Cingöz, daire başkanları, şube müdürleri ve muhtarlar yer aldı.



Destek teşekkürü


Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, “Taraklımızın geleceği için gerçekleştirdiğimiz toplantının hayırlı olmasını diliyor, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce ve tüm bürokratlarına ilçemize gösterdikleri ilgi ve destek dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi. AK Parti Taraklı İlçe Başkanı Erdal Özen ise ilçenin ihtiyaç ve taleplerini Başkan Yüce’ye ileterek gerekli çalışmaların yapılacağına inandıklarını dile getirdi.



Koordinasyon ve planlama toplantısı


Taraklı’nın geleceğine katkılar sunacak çalışmalar için gereken adımları atacaklarını dile getiren ve toplantının hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ekrem Yüce, “İlk toplantımızı Erenler’de gerçekleştirmiştik. Şimdi de Taraklı’dayız. İstişare toplantılarımız hem koordinasyon hem de yatırımları planlamamızda büyük önem taşıyor. Projelerimizi hayat geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taraklı ilçemizin ihtiyaçlarını, hemşehrilerimizin talep ve önerilerini planlayacağız. Taraklı’da Alballar yolunu asfaltladık. Yine önümüzdeki süreçte asfalt çalışmalarımız devam edecek. Doğal güzelliğimiz Karagöl Yaylası’na ulaşımları kolaylaştıracak güzergahta da gerekli çalışmaları yapacağız. İnşallah yayla turizmi için gelen vatandaşlarımız konforlu ve rahat bir ulaşım imkanına kavuşacak” diye konuştu.



Taraklı’nın değerleri geleceğe taşınacak


Taraklı’nın değerlerini geleceğe taşıyacaklarını ifade eden ve ilçe turizmine katkı sunacak çalışmaları hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Hıdırlık bölgesi ile ilgili peyzaj çalışmaları gerçekleştirerek turizme katkı sunacak bir duruma taşıyacağız. Taraklı Atıksu Arıtma Tesisimizi de kısa süre içerisinde tamamlayacağız. İtfaiye teşkilatımız da daha da güçlü bir şekilde ilçemize hizmet sunmaya devam edecek. İlçe meydanımızla uyumlu bir şekilde Tarihi Yunuspaşa Cami’ni ön plana çıkaracağız. Yöresel lezzetlerimizden biri olan Uhut Tatlısı için derneğimiz tarafından altyapısı hazırlanan projeye destek olacağız. İlçemize yöresel lezzetlerin satış mağazasını oluşturacağız. Taraklı için Sosyal Gelişim Merkezi’ni de programa alacağız. Seçimlerde en çok destek veren 3 mahallemize de ayrıca sürprizimiz olacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 17:27
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