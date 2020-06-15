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Aktüel

Başkan Yılmaz’dan piknikçilere virüs uyarısı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kaplıkaya Cazibe Merkezi’ndeki Tünel Akvaryum’u ziyaret ederek, Haydar Aliyev Parkı’nda aileleriyle birlikte piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:17:20 -
Başkan Yılmaz’dan piknikçilere virüs uyarısı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kaplıkaya Cazibe Merkezi’ndeki Tünel Akvaryum’u ziyaret ederek, Haydar Aliyev Parkı’nda aileleriyle birlikte piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi.


İlk ziyaretini Yıldırım Belediyesi Kaplıkaya Cazibe Merkezi’ndeki Tünel Akvaryum’a gerçekleştiren Başkan Yılmaz, burada vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Daha sonra Kaplıkaya bölgesinde bulunan Haydar Aliyev Parkı’na giden Başkan Oktay Yılmaz, doğayla iç içe olmak için aileleriyle piknik yaparak güzel havanın tadını çıkaran vatandaşları ziyaret etti. Ziyarette 7’den 70’e yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Yılmaz, vatandaşların çay ikramını da geri çevirmedi. İlçe sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuklarla da yakından ilgilenerek, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.


“Kaplıkaya’yı canlandıracağız”


Piknik yapan aileleri tek tek ziyaret ederek sofralarına konuk olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizle hasbihal ederek bizlerden beklentilerini, taleplerini ve önerilerini dinledik. Tabi içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ailelerimizin çok daha dikkatli olduğunu gördük. Maske ve sosyal mesafe noktasında gerekli hassasiyeti gösterdiğimiz takdirde süreci daha hızlı bir şekilde atlatacağız ve bu mekanlarımızı çok daha geniş kitlelerimizin kullandığını göreceğiz. Kaplıkaya Mahallemiz Bursa’nın en güzel yerlerinden bir tanesi, havası, yeşili, doğası güzel bir bölge. Bizler de yapacağımız revizyon çalışmasıyla birlikte inşallah önümüzdeki yıl burayı çok daha canlı bir şekilde göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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