Başkan Yıldırım'dan Ümraniye'ye 271 kalıcı eser söz verdik yaptık şimdi sıra yenilerinde

İstanbul’da 732 bin nüfusuyla en yoğun beşinci ilçe olan Ümraniye’de 2019’dan bu yana Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım , 2024 Yerel Seçimlerinde yeniden AK Parti’nin adayı oldu.

Daha yaşanabilir bir şehir için...

Göreve geldiği günden beri hizmet ve projeleriyle adından söz ettiren Başkan İsmet Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hizmete açtığı İstanbul Finans Merkezi’nin de ilçede yer almasıyla birlikte Ümraniye’yi bir cazibe merkezi haline getirdi. Başkan Yıldırım, yaptığı çalışmalar neticesinde Ümraniye’ye 5 yılda 271 eser kazandırdı. Başkan İsmet Yıldırım’ın, Ümraniye’de imardan kentsel dönüşüme, ulaşımdan alt yapıya, çevreden kültür-sanata, eğitimden sağlık ve sosyal hizmetlere, gençlik ve spor hizmetlerinden afet koordinasyona, halkla ilişkilerden dış ilişkilere kadar yaptığı çalışmalarıyla daha yaşanabilir ve cazibe merkezi haline geldi.

Projeler peş peşe

İstanbul Finans Merkezi ile de birçok yerli ve yabancı kuruluş Ümraniye’ye genel merkezlerini taşımasıyla birlikte projeler peş peşe hayata geçti. Ümraniye Belediyesi de son 5 yılda 271 kalıcı esere imza atarak yaşam kalitesini yükseltti.

Kolay ulaşılan Ümraniye

Yapımı tamamlanıp hizmete açılan ve önemli noktaları birbirine bağlayan kavşak ve bağlantı yolları bölge ulaşımına büyük katkı sağladı.

319 araç kapasiteli belediye önü zemin altı katlı otopark ile 880 araç kapasiteli millet bahçesi açık otoparkı ve 350 araç kapasiteli Osmangazi Millet Bahçesi açık otoparkı Ümraniyelilerin hizmetine sunuldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sondurak zemin altı otopark projesi ile Ümraniye Büyük Camii otoparkı projesi tamamlandığında bin 200 araçlık otopark da Ümraniyelilere hizmet etmeye başlayacak.

Kentsel dönüşüm hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüştü

Göreve geldiği andan itibaren ilçede 3 yeni meydan düzenlemesini kısa bir sürede tamamlayan Başkan Yıldırım, yapımı devam eden Sondurak meydan düzenlemesi ile birlikte 2 meydan düzenlemesi daha yapmayı planlıyor.

Başkan Yıldırım’ın prestij projelerinden olan ‘Millet Bahçeleri’

İlçe genelinde aktif yeşil alan miktarı Başkan Yıldırım’ın prestij projeleri olan Ümraniye Millet Bahçesi, Osmangazi Millet Bahçesi ve Trabzon Millet Bahçesi ile son 5 yılda 1 milyon 200 bin metrekare artırıldı. Ümraniye’de 30 bin adet yetişkin ağaç dikimi gerçekleştirilerek büyük bir başarıya imza atıldı. 10 adet yeni bölge parkı ile de ilçedeki aktif yeşil alanlara büyük katkı sağlandı. Çocukların mahallelerinde güvenli bir şekilde vakit geçirebilmeleri için 25 mahalle parkını yeniden düzenlenirken 67 adet yeni mahalle parkı da yapılarak her semtte yeni alanlar oluşturuldu. Yamanevler ve Esenşehir Mahalleleri’nde tamamen çocukların isteklerine göre dizayn edilen ve trafiğe kapatılan sokaklar ‘çocuk oyun sokakları’na çevrildi. Güvenli ve modern bir alan oluşturulan oyun sokakları çocukların doyasıya eğlenmesi için tasarlandı.

Türkiye Yüzyılı’na yaraşır bir Ümraniye için “Durmak yok, yola devam”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Gönül belediyeciliği ilkesiyle bugüne kadar Ümraniye’mize hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Bu süre zarfında yapmayı vaad ettiğimiz projelerin neredeyse tamamını, tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren pandemiye rağmen hayata geçirebildik. Ümraniye için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İnşallah, önümüzdeki 5 sene içerisinde de şehrimize ve insanımıza değer katan işler yapmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı’na yaraşır bir Ümraniye için “Durmak yok, yola devam” diyoruz. Yeni dönemde Ümraniyeli vatandaşlarımıza kazandırmayı planladığımız projelerimizi de 19 Şubat’ta yapacağımız büyük bir lansman ile duyuracağız” dedi.

Yepyeni eserleriyle cazibe merkezi oldu

Ümraniye’de deprem odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları Başkan Yıldırım, döneminde yapılan hamlelerle birlikte hayal olmaktan çıkarak gerçeğe dönüştü.

İstanbul Finans Merkezi Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yer alan 245 daire çok kısa sürede hak sahiplerine teslim edilirken Hekimbaşı Mahallesi’nde başlatılan 650 bağımsız birimlik Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahipleri evlerine kavuşmak için gün sayıyor. Ayrıca ilçede 12 bin 901 bağımsız bölümü kapsayan 2 bin 344 adet yapı ruhsatlandırıldı. 3 kentsel dönüşüm ofisi kuruldu, 100 bin liralık danışmanlık hizmeti vatandaşlara ücretsiz verilmeye başlandı.

Sportmen Ümraniye

Ümraniye Belediyesi son 5 yılda 18 yeni spor tesisi yaparak sporcuların hizmetine sundu. Tesislerde çalışmalarını yürüten yüzlerce sporcu birçok spor organizasyonundan altın madalyalar ile geri döndü. Ümraniye genelinde 67 tane çok amaçlı saha ile 22 tane halı saha yapılırken 5 adet yarı olimpik yüzme havuzu vatandaşların ve sporcuların hizmetine sunuldu.

Sosyal tesislerle kaliteli ve hesaplı hizmet

Ümraniyelilerin sağlıklı, kaliteli ve hesaplı hizmet alabilmesi için yürütülen çalışmalar neticesinde ilçeye 6 yeni sosyal tesis kazandırıldı. İlçe sakinleri Sükûnet Kafe, Millet Bahçesi Spor Kafe, Dudullu Osmangazi Adile Sultan Restoran, Dudullu Osmangazi Adile Sultan Kafe, Mevlana İkinci Bahar Kıraathanesi ve Cemil Meriç İkinci Bahar Kıraathanesi’nde kaliteli hizmeti uygun fiyatlara alıyor. Ümraniyelilerin ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için 11 yeni cami hizmete açılırken 7 caminin yapımı ise devam ediyor. Ayrıca Anadolu Yakası’nın en büyüğü olan Kazımkarabekir Cem Evi’nin yapım çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Eğitime büyük yatırım

Eğitime de büyük önem veren Başkan Yıldırım, ilçeye 12 yeni eğitim tesisi kazandırdı. 7 eğitim tesisinin yapımı devam ederken 25 yeni okul ve eğitim tesisinin yapımı planlanmakta.

Kütüphane projeleriyle dikkat çeken ilçeler arasında yer alan Ümraniye’de 6 yeni kütüphane hizmete girerken 2 kütüphanenin yapımı ise devam ediyor.

Yaşamı kolaylaştıran yatırımlar

Ümraniye Belediyesi ilçeye onlarca sağlık, sosyal, spor tesisi ve ibadethane kazandırdı. 4 aile sağlığı merkezi ile birlikte Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Ek Hizmet Binası hizmete açıldı, 3 hizmetin yapımı ise devam ediyor.

Engelli bireylere hizmet veren Gülden Soyak Engelliler Kültür Merkezi ve Ümraniye Engelsiz Spor Merkezi’nde, ergoterapiden spora, yüzmeden ritmik dansa kadar birçok alanda hem eğitim veriliyor hem de ihtiyaçları karşılanıyor.