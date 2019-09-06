0553 313 94 23

Başkan Yetişkin’den Karlovasi Belediye Başkanına “hayırlı olsun” ziyareti

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yeni seçilen Yunanistan’ın Karlovasi Belediye Başkanı Georgios Diakostamatis’in konuğu oldu.

06 Eylül 2019 Cuma 12:37
Başkan Yetişkin’den Karlovasi Belediye Başkanına “hayırlı olsun” ziyareti

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yeni seçilen Yunanistan’ın Karlovasi Belediye Başkanı Georgios Diakostamatis’in konuğu oldu.


Kentler arası fikir alışverişinin sağlandığı, gelecek planlarının paylaşıldığı ziyarette Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 1 Eylül tarihi itibariyle göreve başlayan Diakostamatis’a başarılar diledi. Buluşmada, 2011 yılında kardeş şehir olan iki belediyenin sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin hem ulusal hem de uluslararası boyutta güçlendirilmesi için neler yapılabileceği de konuşuldu.


Ziyarette Karlovasi Belediye Başkanı Georgios Diakostamatis ve ekibi ile görüşen Başkan İsmail Yetişkin, “8 yıl önce başlattığımız dostluğumuza sağlayacağımız katkılar için bir arada olduğumuz görüşmemiz, kentlerimiz ve hemşerilerimiz için çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle sizlerle hem Samos’ta bir araya gelmekten hem de sizleri Seferihisar’a davet etmekten heyecan duyuyorum” dedi.


Seferihisar Belediye Başkanını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Georgios Diakostamatis ise “Sizlerle bir arada olmak bizi çok mutlu etti. İlişkilerimizin daha kuvvetli olması için her konuda destek vermekten mutluluk duyarız” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:37
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam edildi
    1. Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam..
    2. Piyasalarda gün ortası
    3. Denizli'de iş kazası: 1 ölü
    4. "Belediye işi şov işi değildir"
    5. Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük..
    6. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    7. İkinci el kitap satarak, sokak..
    8. "Resim ilk defa hayatımda 'ben'..
    9. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    10. Gözlerinden yaş akıncaya kadar acı..
    11. Putin teklif etmişti! Türkiye'den ilk..
    12. İDO'nun sonbahar tarifesi 16 Eylül'de..
    13. "Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun..
    14. Karabük’te uyuşturucu operasyonu
    15. Zonguldaklı sporcu İspanya’da..
    16. Kahramanmaraş'taki silahlı kavga..
    17. Kaymakam Akın Aydıntepe yaylasında..
    18. Osmaniye’de istihdam garantili işbaşı..
    19. Adalet Bakanı Gül yargı muhabirleriyle..
    20. Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. Hanci,..
    21. Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
    22. Rus savaş uçakları havada çarpıştı
    23. Ambarlı limanında silah ticareti..
    24. İstanbul Havalimanı'na "Hızlı Metro"..
    25. (Özel) Bursa’da okullar açılıyor,..
    26. Mazıdağı’na bağlı 6 mahallede elektrik..
    27. Fuat Oktay'dan kritik açıklama: Bu ne..
    28. Eşi ve kızını öldüren şahsa 2 kez..
    29. 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist..
    30. Okul servis şoförlerinden ailelere..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim