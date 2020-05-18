  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tilâvet secdesi! Secdenin şartları

Affetmek

Liselerde sınıf geçme nasıl olacak? | Lisede sınıfta kalma var mı?

12. Sınıf öğrencileri hangi derslerden sorumlu geçecek? 9, 10, 11. sınıf yıl sonu başarı puanları

Ordunun Duâsı
için kalan
Aktüel

Başkan Yaman’dan beldedeki tek eczaneye ziyaret

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesindeki tek eczaneyi ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Yaman, iş yeri sahibinin Eczacılar Günü’nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:58:07 -
Başkan Yaman’dan beldedeki tek eczaneye ziyaret

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesindeki tek eczaneyi ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Yaman, iş yeri sahibinin Eczacılar Günü’nü kutladı.


Beldeki tek eczane sahibi Uygar Yöntem’i ziyaret eden Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, iş yeri sahibinin Eczacılar Günü’nü kutladı. Kendisine bir de çiçek takdimi yapan Başkan Yaman, "Uzun yıllardır beldemizde özveri ile hizmet veren kardeşlerimize halkımıza göstermiş oldukları sıcak ve samimi ilgilerinden dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı