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Aktüel

Başkan Yalçın, beyaz masaya sanal ortamda devam ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşarak sohbet etti.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:59:07 -
Başkan Yalçın, beyaz masaya sanal ortamda devam ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşarak sohbet etti. Vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Başkan Yalçın, Başkan Beyaz Masa uygulamasını korona virüs salgını geçene kadar bu şekilde sürdüreceklerini söyledi.


İlk olarak takipçilerine hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Yalçın, seçimlerden bu yana 1 yıl geçtiğini ifade ederek, “1 yıl boyunca Talas’ı daha ileri noktaya götürecek çok sayıda yatırım ve hizmete imza attık. Bu arada da her hafta Çarşamba günleri Başkan Beyaz Masa’da uygulamasıyla vatandaşlarımızla bir araya gelerek sohbet ettik, istek ve taleplerini dinledik. Ancak korona virüs salgını nedeniyle bu uygulamaya son vermek zorunda kaldık. Beyaz Masa buluşmalarını bundan sonra sosyal medya üzerinden canlı olarak gerçekleştirip yine sizlerle hasbihal edeceğiz” dedi.


Ardından 1 yıl içerisinde yaptıkları belediye çalışmalarını özetleyen Başkan Yalçın, korona virüs salgını sürecinde ortaya koydukları faaliyetleri de vatandaşlarla paylaştı. Yoğun ilgi gören buluşmada daha sonra vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Başkan Yalçın, kentsel dönüşümden park ve yeşil alana, kitap dağıtımından gezi otobüsüne kadar birçok konuda yöneltilen sorulara açıklık getirdi.


Özellikle kitap okuma kampanyası kapsamında dağıtılan kitaplardan ve ilçede moral turu yapan gezi otobüsünden dolayı çok sayıda teşekkür alan Başkan Yalçın, gezi otobüsünün Ramazan ayı boyunca cadde ve sokaklarda olacağının da müjdesini verdi. Başkan Yalçın’a ayrıca korona virüsle mücadele konusunda ortaya konulan başarılı performanstan dolayı da çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı geldi.

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