Başkan Vidinlioğlu, “Teleferik Kastamonu’nun iki yakasına saplanmış hançerdir”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Teleferik Projesinin Kastamonu’nun iki yakasına saplanmış hançer olduğunu söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, İstamonu TV’de yayınlanan Gönül Coğrafyası isimli programa konuk olarak, İstamonu Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Karadeniz’in sorularını cevapladı. Kastamonu turizmi ve kültürü üzerinden yürütülen yayında Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu’nun Kastamonu’da gerçekleştirdikleri çalışmalara da yer verildi.

“Hayat normale döner dönmez restorasyona hız vereceğiz”

Pandemi sürecinin tamamlanmasıyla restorasyon çalışmalarına hız vereceklerini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, restorasyonun çok maliyetli ve düzgün yapılması gereken bir iş olduğunu belirterek, “900 civarında tescilli konağımız var. Konak restorasyonu 20 yıl öncesine dayanır. Şimdiki Vedat tek merkezinde ayrı bir ahşap birimi vardı valilik bünyesinde ve o ahşap birimi bu restorasyonda öncüydü. Bu ahşap birimi ne yazık ki yok. Eski Fen Edebiyat Fakültesi’nde KESOB’la konuştuk. Hem Halk Eğitim kursları hem KESOB kursları hem de Belediyemizin yapmak istedikleri şeylerle ilgili bir protokol imzaladım. BU valilik birimini, burada kurmak istiyorum. Hayat normale döndüğü anda bu ahşap restorasyonu işinde hızlanacağız. Bunları turizme kazandırmamız gerekiyor. Belediye başkanı olmamın hemen akabinde Çevre Şehircilik Bakanımız Kültür Bakanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım, Kastamonu’yu ziyaret ettiler. O günde Nasrullah Meydanı ile Kale arasında bir restorasyon dönüşüm alanı olarak ilanı söz konusuydu. Biz hazırlığımızı yaptık bakanlığa da evraklarımızı teslim ettik fakat ne yazık ki gündem tamamen koronavirüse yönelik olduğu için kaldı. İnşallah Bayram sonrası normalleşmeye başlarız da biz de kaldığımız yerden devam ederiz. Çünkü aynı şey Atık Su Artıma Projesi için de geçerli. 26 yıl önce stratı verilmiş. Biz protokolleri sözleşmeyi imzaladık. Nisan ayı içerisinde Çevre ve Şehircilik bakanımızın da katılımıyla yapılacaktı. Ancak koronavirüs nedeniyle bu açılışı temel atma törenini yapamadık. O da yaklaşık eski parayla 120 trilyonluk bir yatırımdır. Yüzde 9’u belediyenin geri kalanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği Fonu ile karşılanacak. Bu projelerin hepsi en azından hazırlıkları bitmiş oldu. Buna Millet Bahçesi de dahil olmak üzere inşallah hayat normalleşmeye başlar başlamaz bizler de bu projelere hız vereceğiz” dedi.

“Yeni ve tek tip tabelaya geçeceğiz”

Kastamonu’da yeni ve tek tip tabelaya geçeceklerini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, şöyle konuştu: “Nasrullah Meydanı ve Kasaplar Hali’nin olduğu bölgeydi ve şehrin tamamında da bu tabela kirliliğinin önüne geçmemiz lazım mutlaka Hatta onun çalışmalarını da yaptırdım. Birkaç tane de örneği var birinin üzerinde de karar kıldık. Süreç bittiği andan itibaren bununla ilgili çalışmalar başlayacak. Nasrullah meydanında Ticaret Odamızın olduğu yerde bir dizi dükkânın olduğu bir alan vardı. Oranın yıkımını gerçekleştirdik. Musalla taşının olduğu yerdeki alanı büyüttük. Dolayısıyla orada yine taş döşemelerimizi yapıyoruz. Nasrullah Meydanının güzelleşmesi yönünde bir çalışmamız var. Merdivenin orada bulunan dükkânlar da aslında yıkım alanı dâhilindeydi. Ama mahkeme neticesinde oranın yıkımı ertelenmiş oldu. Oralara da şehrin yapısına uygun şekilde ahşap kaplama yapacağız. Onlarda da mutlaka yeni ve tek tip tabelaya geçişi sağlamış olacağız.”

“Belli alanlarda efor harcamalıyız”

Kastamonu’nun pek çok turizme kapı araladığını ancak belli turizmler ve alanlar üzerinde çalışılması gerektiğini vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, bu noktada bilimsel bir şekilde üniversiteyle çalışmalar yapılmasının doğru olacağını ifade ederek, “Şehirler isimleriyle anılıyorlar. Ülkeler bölgelerden sonra şehirler her biri kimliğiyle anılıyorlar. Artık ilçeler bile yarış içerisinde. Her il belli alanlarda ön plana çıkma gayreti içerisinde. Bu noktada benim dile getirdiğim ortak aklı yakalamayı başarmalıyız. Çünkü kent olarak eski bir sancak beyliği olmamız hasebiyle müthiş bir tarihi dokumuz var. Ancak bununla bitmiyor, Karadeniz’in en büyük sahi şeridi bizde. Yani deniz turizmi noktasında, tarih turizmi noktasında, yaylalar yüzde 70’i orman, bir tarafta Ilgaz’ımız var yarım saat ötede kayak yapacağınız bir alan, yemek yemek için iddialı bir şehiriz. Coğrafi işaretli ürün sayımız bakımından da ilk 5’in içindeyiz. Coğrafi işaretlerini almak için başvurduğumuz ürünlerin işaretlerini aldığımız anda 3’ncü şehir olacağız. Gerçekten müthiş bir şehiriz. Bütün turizm sektörlerini içine alan bir şehiriz. Ancak biz bütün eforumuzu bütün turizmlere harcamak değil belli alanları öne çıkararak onlar ile ön plana çıkmamız daha doğru olur. Bununla ilgili sık sık toplantı ve paneller tertip etmeliyiz. Kastamonu hangi alanlarda daha çok efor sarf etmeli ki adından daha çok söz ettirebilsin. Özellikle Coğrafi işaretli ürünlerimizde siyezimiz, sarımsağımız, pastırmamız, tiridimiz 13 tane coğrafi işaretli ürünümüz var bunlar üzerinde yürümeliyiz. Çok önemli konaklarımız var onları öne çıkarmalıyız. Kayak turizmimiz var Yurdun tepede kayak merkezini açtık. Mutlaka orada tesisleşmeyi yapabilmemiz lazım. Deniz turizmi noktasında sezonumuz kısa dolayısıyla orada ancak deniz ve orman konseptini bir araya getirebiliriz. Bunlarla ilgili üniversitemizle görüşüp bilimsel anlamda hangisine ağırlık vermemiz noktasında çalışmamız lazım” diye konuştu.

“Kışın ortasında meyve sebze üreteceğiz”

Köylerden kente ciddi bir göç olduğunu ve köylerin boş kaldığını üretmek için toprakla barışılması gerektiğini vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, “Özellikle bugün ben Kuzeykent’te Park Bahçeler Birimimizde atalık tohumundan ürettiğimiz fideleri hemşehrilerimize dağıttık. Çocuklarımız balkonlarda biberi, salatalığı, domatesi üretme keyfini yaşasınlar. Toprakla barışmamız lazım üretmemiz lazım. Köyden ilçe merkezlerine ve ile ciddi bir göç oldu. Bu aslında kötü tarafı şu oldu köylerimiz boşaldı. Köylerde kalan yaşlı kesim oldu. Toprakla barışmalıyız. Bu konuda mutlaka el birliğiyle bir takım projeler geliştirmeliyiz. Şeker Fabrikasında 2 sera kurduk. Korona virüsten dolayı orada yapamadık bu fide yetiştirme işini ama koronalı günler bittiğinde bu seralarda sıcak suyumuz da var oradaki toprağımızda var inşallah kışın ortasında sebze meyve üreteceğiz” dedi.

“Teleferik, benim dönemimde olsaydı T’sinin yanına yanaşmazdım”

Teleferik Projesinin yanlış olduğunu düşündüğünü belirten Başkan Vidinlioğlu, “Teleferik benim dönemimde olsaydı teleferiğin T sinin yanına yanaşmazdım. Ama teleferik çalışması içinde bulduk. Ben teleferiği Kastamonu’nun 2 yakasına saplanmış hançer olarak görüyorum. Havaalanında Türkiye’nin herhangi bir yerinden gelen vatandaşımızı bindirdiğimiz zaman Ilgaz’a kadar teleferikle götürebiliyorsanız o zaman anlamlı hale gelir. Yoksa kaleden kuleye gelmenin bir anlamı yok. Yürüyerek 15 dakikada gelirsiniz. Sonra kuş bakışı sadece çatılara bakıyorsunuz şehrin içini görmüyorsunuz ki doğru düzgün. Dolayısıyla çok anlamlı değil ve tarihi dokuya da uygun değil teleferik. Ama yaklaşık yüzde 80 civarında bitimi gerçekleşmiş sadece halat ve kabinleri takılacak bir teleferik projesini biz bulduk. Bunu bir de işletme maliyeti var bunun. Yüzde 80’i tamamlanmış bir proje bitmek üzere bu konuda polemiğe girmeye gerek yok. Şehrin iki yakası bir araya gelecek. Kaleden ortaya geleceksiniz kaleden de kuleye doğru yol alacaksınız. Maliyet olarak yaklaşık şimdiye kadar ödenen miktar 5-5 buçuk civarında bir rakam bunun da zaten bin 200’ü KUZKA tarafından verildi. Belediye tarafından 4 milyon civarında bir ödeme yapılmış. Geriye bizim ödememiz gereken bir o kadar daha rakam var” diye konuştu.