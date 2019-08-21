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Başkan Utku Gümrükçü’den moloz ekibine teşekkür belgesi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “temiz çevre, sağlıklı yaşam” ilkesiyle çalışmalarını üstün gayretle sergileyen belediye moloz ekibiyle bir araya geldi ve teşekkür belgesi verdi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:20
Başkan Utku Gümrükçü’den moloz ekibine teşekkür belgesi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “temiz çevre, sağlıklı yaşam” ilkesiyle çalışmalarını üstün gayretle sergileyen belediye moloz ekibiyle bir araya geldi ve teşekkür belgesi verdi.



Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, gelen talep fazlalığı nedeniyle ve moloz ekibinin daha verimli çalışması amacıyla belediyede bir dizi düzenlemeye gitti. Fen işleri,park ve bahçeler ile temizlik işleri müdürlüklerinde bulunan ayrı ayrı moloz ekiplerini birleştirerek yeni bir ekip oluşturdu. 27 personel, üç kamyon ve iki kepçe ile çalışan moloz ekibi, Çiğli’de yoğun bir çalışma programı başlattı. Ekibin başarılı çalışmalarından dolayı mahalle muhtarları memnuniyetlerini dile getirirken, Başkan Utku Gümrükçü moloz ekibine teşekkür etti.



Teşekkür belgelerini dağıttı


Başkan Utku Gümrükçü, moloz ekibiyle Akvaryum Kafe’de bir araya geldi. İşçilerle sohbet eden ve gelen talepleri dikkatle dinleyen Başkan Gümrükçü, “Sıcak havalarda fedakarca çalışan moloz ekibi personeline emeklerinden dolayı tek tek teşekkür ediyorum. Çiğli’miz onlar sayesinde görüntü kirliliği yaratan moloz atıklarından temizleniyor. Hepsine başarılar diliyorum” diyerek tüm işçilere hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi verdi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:20
  1. sergi

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