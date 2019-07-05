Başkan Ulutaş güreşçileri Kırkpınar’a uğurladı

Kaş Belediyesi Güreş Takımı, 1-7 Temmuz tarihleri arasında Edirne’de düzenlenecek 658’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerine katılmak üzere yola çıktı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, güreş takımını Tarihi Kırkpınar Güreşleri’ne uğurladı.

Edirne Kırkpınar’da yapılacak Tarihi Kırkpınar Güreşleri’ne katılacak Kaş Belediyespor Güreş Takımı her yıl olduğu gibi bu yıl da güreşlere iddialı hazırlandı.

Belediye binası önünde güreş takımını Kırkpınar’a uğurlayan Başkan Mutlu Ulutaş, “10 güreşçimizi tarihi Kırkpınar Güreşlerine uğurladık. Güreşçilerimize güveniyoruz. 658. Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde Kaş’ı en güzel şekilde temsil edip, başarılarla döneceklerine inanıyorum. Takımımıza ve teknik ekibe iyi yolculuklar ve başarılar diliyorum.” dedi.

Kaş Belediyesi Güreş Takımını uğurlamak için Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan, Merkez Muhtarı Sadık Çalışkan ve güreşçilerin aileleri de hazır bulundu.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5 Temmuz’da başlayacak.