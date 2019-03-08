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Başkan Uğurlu, AK Partili Çankırı’yı ağırladı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, seçim programları kapsamında geldiği Kemalpaşa’da Belediye Başkanı Arif Uğurlu ile birlikte esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi.

08 Mart 2019 Cuma 10:09
Başkan Uğurlu, AK Partili Çankırı’yı ağırladı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, seçim programları kapsamında geldiği Kemalpaşa’da Belediye Başkanı Arif Uğurlu ile birlikte esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi.


Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçeye gelen Milletvekili Çankırı ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret edip, ilçede yaşayan doğu ve güneydoğulu aileler ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Kemalpaşa Belediyesi 15 Temmuz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Uğurlu, Kemalpaşa’nın ülkemizin birçok rengini ve değerini bağrında yaşatan bir ilçe konumunda olduğunu vurguladı.


Uğurlu, "Kıymetli hemşerilerim; sizlerle birlikte çıktığımız bu yolda 5 yılımızı doldurmak üzereyiz. Eğer bugün gurur ve mutlulukla karşınıza çıkabiliyorsak, biliniz ki sizlerin hakkın heba etmeyip, 5 yıl gece gündüz demeden sizler için çalıştık. Bugün Cumhur ittifakı Kemalpaşa Belediye Başkan adayı olarak sizlerle bir araya gelip, yaptıklarımızı anlatıp, yapacaklarımızı paylaştık. Anadolu’nun kilim desenleri olan sizler de dahil olmak üzere yürekten aşk ile sevda ile bağlı olduğumuz Kemalpaşa’mıza ve Kemalpaşalı hemşerilerimize hizmet etmek için buradayız. Benim için isimlerin önemi yok. Makamların önemi yok. Yeter ki millete hizmet edebilelim. Bugün benim yerimde başka bir aday da olmuş olsa ülkemizin ve milletimizin bekası için 31 Mart akşamına kadar onunla canla başla çalışırdım. Biz siyaseti makam sevdasıyla değil hizmet sevdasıyla yapıyoruz. İnşallah sizlerinde takdir ve teveccühleri ile 5 yıl daha bu aziz millete hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.


AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu’nun 5 yıl boyunca ilçeye çok güzel hizmetler kazandırdığını ifade ederek, "Cumhur ittifakının başta ülkemiz olmak üzere güzel İzmir’imizde ve Kemalpaşa’mızda başarılı olması için gayret göstereceğiz. Sizlerinde destek ve dualarını bekliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:09
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