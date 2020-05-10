Başkan Türkyılmaz’dan sokağa çıkan annelere sürpriz

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sokağa çıkma iznini parklara giderek ve yürüyüş yaparak değerlendiren kadınların Anneler Günü’nü kutladı. Güzelyalı Atatürk Parkı ve Mudanya sahilinde yürüyüşe çıkan annelerin gününü karanfil ve hediyelerle kutlayan Başkan Türkyılmaz, “Birbirimize doyasıya sarılacağımız günler çok yakın” dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla kaldırılırken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, iznini parklara giderek ve yürüyüş yaparak değerlendiren kadınların Anneler Günü’nü kutladı. Anneler Gününde sokağa çıkma serbestliğini fırsat bilerek güneşli havada gezmeye çıkan 65 yaş üstü kadınların gününü karanfil ve hediyelerle kutlayan Başkan Türkyılmaz, “Koşulsuz sevginiz, sınırsız hoşgörünüz, sözlerinizdeki hikmetle birlikte her şeyden sakınarak bizleri büyüten sizlerin gününü kutluyorum. Birbirimize doyasıya sarılacağımız günler çok yakın” dedi. Başkan Türkyılmaz’a eşi Gülbahar Türkyılmaz ile Mudanya Belediyesi meclis üyeleri de eşlik etti. Bu kapsamda Güzelyalı, Siteler, Yenimahalle ve Tirilye’deki kadınlara da meclis üyeleri hediyelerini takdim etti.