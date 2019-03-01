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Başkan Tuna, Çilek Mahallesi sakinlerinin evlerine konuk oldu

Cumhur İttifakı’nın MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Çilek Mahallesi’nde vatandaşların evlerine konuk oldu.

01 Mart 2019 Cuma 12:52
Başkan Tuna, Çilek Mahallesi sakinlerinin evlerine konuk oldu

Cumhur İttifakı’nın MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Çilek Mahallesi’nde vatandaşların evlerine konuk oldu. Mahalle sakinlerinin sorun ve önerilerini dinleyen Tuna, “Sizin fikirleriniz kentimizde yapacağımız projelerimizi şekillendirecektir” dedi.


Yerel seçim çalışmaları çerçevesinde ilçelerde halkla bir araya gelen Mersin Büyükşehir Adayı Tuna, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi’nde vatandaşların evlerine konuk oldu. Vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Tuna, yerel seçimlerde destek istedi. Tuna, “Sizlerin önerilerini dinliyoruz ve önem veriyoruz. Sizin fikirleriniz kentimizde yapacağımız projelerimizi şekillendirecektir. Belediyecilik yapmak için coğrafyayı iyi bilmek gerekir. Buraları biliyorum. Oturduğun yerden belediye başkanı olmaz. Çok gezen bir belediye başkanıyım. Her gezdiğimde de bir proje üretirim. Sizden hizmet için 31 Mart’ta vize bekliyoruz. Toroslar’da 2004 yılında belediye başkanı olduğumuzda ‘hasımları hısım yapacağız’, ‘hizmette adaletsizlik yapmayacağız’ dedik. Adaletli olmayan payidar kalamaz” diye konuştu.


Toroslar’da yaşayan her vatandaştan oy alan bir belediye başkanı olduğunu vurgulayan Tuna, hiç ayrım yapmadığı için vatandaştan destek aldığını söyledi. Toroslar’da yaptığını, kent ölçeğinde Anamur’dan Çamlıyayla’ya, Yenice’den Mut ve Gülnar’a kadar 15 bin 853 kilometrekarelik alanda da yapacaklarını ifade eden Tuna, 13 ilçeye de adaletli hizmet vereceklerini dile getirdi. Cumhur İttifakı’nın Akdeniz adayının Mustafa Gültak olduğunu anımsatan Tuna, “İlçe belediyesi sol elin gücü kadardır, zayıf kol. Güçlü kol, sağ kolda şahsım Hami Tuna’ya yetki verin. İki kolu da verdiğiniz zaman insan nasıl kucaklanır, bu kente hizmet nasıl yapılır sizlere gösterelim. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız 13 ilçe ve büyükşehiri hep birlikte alacağız” ifadelerini kullandı.


Bir mahalle sakinin ‘Toroslar ışıldıyor” ifadesine yanıt veren Tuna, “Köy görünümünde olan Toroslar’ı bugün kendi kendine yetebilen bir konuma getirdik. Gelecekte şehrin en zengin belediyesi olacak. Kurumsal yapısını kurduk. Hayata geçirdiğimiz yatırım ve projelerimizle şu anda Toroslar ilçesindeki daire fiyatları Yenişehir ile yarışıyor. Toroslar’ın her noktasında alın terimiz ve emeğimiz var” dedi.


Ev ziyaretlerinde kadınların da taleplerini dinleyen Tuna, çocuklarla da sohbet ederek küçük hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:52
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