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Başkan Tomakin’den istihdam müjdesi

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 512 kişinin istihdam edileceğini belirtti.

07 Mart 2019 Perşembe 16:14
Başkan Tomakin’den istihdam müjdesi

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 512 kişinin istihdam edileceğini belirtti.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, İŞKUR tarafından Ordu’daki kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süre ile çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Program kapsamında 512 kişinin 6 ay süreli istihdam edileceğini ve işe alınacakların noter huzurunda kura ile belirleneceğini söyledi. Tomakin, “Ordu İŞKUR tarafından söz konusu program kapsamında başvurular 11-15 Mart tarihleri arasında yapılacak. Kura çekimi sonrası istihdam edilecek 512 kişi 28 Mart 2019 tarihinde işbaşı yapacaklar” dedi.


Tomakin, AK Parti hükümeti olarak işsizlikle mücadelede önemli mesafeler alındığını ifade ederek, “Avrupa ülkeleri dahi ekonomik dar boğazla boğuşurken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomik sıkıntılar bizi teğet geçecek’ sözüne dudak bükenler bugün gelinen noktada gördüler ki, hamdolsun ülkemizde üretim çarkları sorunsuz dönüyor ve ülke ekonomisi dimdik ayakta duruyor. Hemşehrilerimiz yetki vermesi halinde yeni dönemde Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, plan ve projeleri ile dünyada söz sahibi olan, fabrika kuran adam Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde Ordu’da da işsizlikle etkin şekilde mücadele edecek, iş ve üretim sahalarını genişleteceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:14
  1. doğa

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