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Başkan Tok: “Her ev bir fabrika olacak”

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, kadınların evlerinde ürettiklerini internetten satabilecekleri “Her Ev Bir Fabrika(www.

08 Mart 2019 Cuma 12:17
Başkan Tok: “Her ev bir fabrika olacak”

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, kadınların evlerinde ürettiklerini internetten satabilecekleri “Her Ev Bir Fabrika(www.evimfabrika.com)” projelerine çok önem verdiklerini söyledi.


Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Derebahçe Sosyal Tesislerinde, İlkadım Belediyesi ve İlkadım Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan kurslarda eğitim gören kadınlarla ve usta öğreticileri ağırladı. MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, MHP Kadın Kolları Başkanı Gürsen Arslan, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman’ın da katıldığı buluşma büyük ilgi gördü. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.



“25 yılda yapılandan daha fazlasını son 5 yılda yaptık”


Belediye olarak 5 yılda 255 milyon yatırım yaptıkları hizmetleri sırasıyla anlatan Başkan Erdoğan Tok, yeni dönemde iddialı 46 projeyi de anlattı. İlkadım tarihinde yapılan hizmetten daha fazlasını son 5 yıllık dönemde yaptıklarının altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Çıraklık ve kalfalık dönemini geride bıraktık. Bu dönemde çok önemli projelere imza attık. Çıraklık dönemi ve Ankara’daki bürokratik dönemden de tecrübe edindik. Son dönemde de güzel işlere imza attık. İlkadım Belediyesinin toplam 25 yıllık bir geçmişi var. Biz bu geçmiş 25 yılda yapılan hizmetlerin daha fazlasını son 5 yıllık dönemimize sığdırdık” diye konuştu.



“Geliştirdiğimiz her projede kadının yeri var”


İlkadım’da bayanlara ayrıcalıklı hizmetler sunduklarını söyleyen Başkan Erdoğan Tok, “Hanım kardeşlerimize yönelik yaptığımız yatırımlara ara vermeden devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz ve planladığımız her projede hanım kardeşlerimizi düşünüyoruz. Önceki belediye başkanlığım döneminde Hanımlar Lokalimizi kadınlarımızın hizmetine sunarak onların sosyal yaşama bağlılığını sağlayan pek çok faaliyeti ile hizmete geçirdik. 6 dönüm alan üzerine inşa edilen Derebahçe Sosyal Tesislerinde bayanlara yönelik eğitim, sosyal ve sportif alanlarda çeşitli hizmetler sunmaktayız. Samsun’da hiçbir spor salonunda bulunmayan fitness, kondisyon ve spor aletlerinin bulunduğu Derebahçe Sosyal Tesisleri spor salonunda hanım kardeşlerimize rahatlıkla spor yapabilmelerine imkan sunduk. Eşsiz mimarisiyle kompleks bir hizmet alanına sahip olacak olan Yeni Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezinde içerisinde bayanlara yönelik birçok hizmetin ve aktivitenin yapılacağı yepyeni, modern bir Hanımlar Kültür Merkezi yapıyoruz” dedi.



“El emeğini kazanca dönüştüren iki büyük proje”


Yeni dönemde iş ve istihdam öncelikli projelerin ağırlıkta olduğunu söyleyen Tok, “Hanım kardeşlerimizin, kızlarımızın ve ev hanımlarının evde ürettiklerini kazanca dönüştürecekleri projelerimiz var. Kariyer İstihdam Merkezleri, Meslek Edindirme Kursları, El Emeği Göz Nuru Çarşısı, kursiyerlerin ve ev hanımların ürettiklerini internetten satabilecekleri Her Ev Bir Fabrika(www.evimfabrika.com) e ticaret satışı gibi istihdam projelerimize çok önem veriyoruz. Bayanların el becerileri ile ortaya çıkardıkları ürünlerin aile ekonomisine katkı sağlaması için gerekli alt yapıyı oluşturduk. Hanım kardeşlerimizin istihdamı olarak değerlendirdiğimiz ve üretim pazarının oluşturulmasına yönelik internet üzerinden ürün satışını sağlayacak e-ticaret sitesini hayata geçiriyoruz. Ayrıca, El Emeği Göz Nuru Çarşısı ile hanım kardeşlerimiz, evlerinde, kurs sınıflarında, ürettiği el emeği ürünlerini sergileyip satışa çıkarabilecek. Ürettikleri ürünlerin satışa sunarak aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Bu çarşının yeri de hazır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:17
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