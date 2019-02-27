0553 313 94 23

Başkan Tok: "Desteklerinizle başarıyı yakalayacağız

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "5 yıl boyunca gönüllerde bir olduk.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:16
Başkan Tok: "Desteklerinizle başarıyı yakalayacağız

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "5 yıl boyunca gönüllerde bir olduk. Şimdi de bir 5 yıl daha İlkadım’a dev yatırımlar için desteklerinizle başarıyı yakalayacağız" dedi.


Başkan Tok, Cumhur İttifakı’nın birleştirici gücü ile İlkadımlı vatandaşlar tarafından artan bir ilgiyle destek görmeye devam ediyor. Ev toplantıları için gittiği her mahallede vatandaşlar yağan yağmur ve soğuk havaya aldırmadan Başkan Tok’u sokakta karşılamaya devam ediyor. Hastanebaşı Mahallesi sakinleri Başkan Tok ile AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, MHP İlkadım Kadın Kolları Başkanı Gülşen Arslan, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman’ı coşku ve heyecanla karşıladı.



Yağmur altında açık hava mitingi


Vatandaşların yoğun bir şekilde katılım sağladığı buluşmaya sağanak şeklinde yağan yağmur engel olamadı. Bir yandan Başkan Tok’u alkışlarla karşılayan vatandaşlar bir yandan da sloganlar atarak verdikleri desteği dile getirdi. Özellikle kadınların ve gençlerin katılımı dikkat çekerken Cumhur İttifakı adına İlkadım’da unutulmaz bir buluşma yaşandı.



Rabia ve bozkurt işareti ile birliktelik selamı


İlkadımlıların yoğun ilgisi ve destekleri için büyük bir mutluluk yaşadığını dile getiren Başkan Tok, vatandaşları Rabia ve bozkurt işareti yaparak selamladı. Tok yaptığı konuşmada, “2014 seçimlerinde bazıları ısrarla ’Hastanebaşı Mahallesi Erdoğan Tok’a oy vermez’ diyordu. O zaman da aynı bugünkü gibi sizlerle buluşmaya geldiğimizde büyük bir coşkuyu yaşatmıştınız. Aradan 5 yıl geçti şimdi bugün yağmur demeden soğuk demeden yine bizleri bağrınıza basıyorsunuz. Allah bu güzel birlikteliğimizi daim etsin. 5 yıl boyunca gönüllerde bir olduk. Şimdi de bir 5 yıl daha İlkadım’a dev yatırımlar için desteklerinizle başarıyı yakalayacağız. Tıpkı o şarkıyı yaşar gibi beraber yürüyoruz bu yollarda, beraber ıslanıyoruz yağan yağmurda” diye konuştu.



“Kentsel dönüşümün önünü açtık"


Yağan yağmura rağmen vatandaşlarla kucaklaşan ve vatandaşların “Ülkede Erdoğan, İlkadım’da Erdoğan” sloganlarıyla mutluluk yaşadığını belirten Başkan Tok, “2014’te göreve gelir gelmez bu bölge halkının lehine ve yararına emsal kararlarla kentsel dönüşümün önünü açtık. Vatandaşlar mağdur olmadan bir yıl öncesine uygulamayı bitirdik. Bu sayede bu bölgedeBüyükşehir Meclisinden ve İlkadım Belediye Meclisinden geçirmiş olduğumuz kararlarla yapılacak olan gerekli dönüşümün önünü açtık. Kökçüoğlu Mahallemizde şu anda müteahhitlerimiz 250 dairelik anlaşmaları yaptılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bizlere kentsel dönüşüm ile ilgili faizsiz kredi verecek. O faizsiz krediyi aldığımız zaman bizlerde burada vatandaşlarımızla anlaşarak bölüm bölüm, ada ada binalarımızı yenileme noktasında yerinde dönüşüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar. Çamur siyaseti yapanlar, zaman zaman buraları yıkıp sizi gönderecekler gibi asılsız hiçbir dayanağı olmayan mesnetsiz ifadeler kullanıyorlar. Hiçbir vatandaşımız bu tarz dedikodulara itibar etmesin. Biz sizlerin rızası olmadan sizlerin gönülleri olmadan hiç bir iş yapmayacağız” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:16
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir, Muğla’ya 1 milyar 120 milyonluk yatırım yaptı
    1. Büyükşehir, Muğla’ya 1 milyar 120..
    2. O örgüt yüzünden İslam karşıtlığı arttı!
    3. Osmanlı Ocakları Federasyonu,..
    4. Erciyes'te dünya kupası heyecanı
    5. Baro’dan Talasemi ile mücadeleye destek
    6. Çankırı’da huzurevi sakinleri sergi..
    7. Başkan Alemdar: “Geleceği planlayan..
    8. Tehlikeye aldırış etmediler, demir..
    9. Demir’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın..
    10. Erzurum’da ‘Ülkücü’ buluşma
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü..
    12. Umutları projeye, emekleri başarıya..
    13. BEÜ’de ‘28 Şubat Darbesi ve Türkiye’..
    14. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası..
    15. Şahin “Belediye başkanlığı makamını 1...
    16. Darbe girişiminde Çekmeköy..
    17. Uysal: “Fikir ve temalarım çalınsın..
    18. Kazım Kurt Alpu’da vatandaşlarla bir..
    19. Erbaa’ya kadın yaşam merkezi
    20. KKTC'de çiftçiler hükümeti protesto etti
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor