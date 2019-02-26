Başkan Togar’dan ‘beka’ vurgusu

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, “Mesele vatan, mesele bayrak, mesele millet olduğunda, hele ki etrafımızı saran ihanet çemberi böylesine saldırırken, 31 Mart’ta bu ilçenin yeniden bir tarih yazdığını dost da düşman da görecek” dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 31 Mart seçimlerine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Tekkeköylü vatandaşlarla gece ve gündüz demeden bir araya gelen Togar, asıl olanın gönüllerde bir olmak olduğunu söyleyerek, yaklaşan yerel seçimlerin beka meselesi olduğunun altını çizdi.

“Bize düşen daha çok çalışmak”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu, daha da büyümesini engellemek için ise içerden ve dışardan ciddi oyunların oynandığını belirterek, “Tekkeköy Halkı dostunu da düşmanını da, haini de kahramanı da gölgesinden bile tanır. Kiminle yol yürünür, kiminle sofrasında aş paylaşılır iyi bilir. İşte bu yüzdendir ki, önümüzdeki seçimlerin bir beka meselesi olduğunu herkesten çok daha iyi anlar ve bunu herkese gösterir. Tekkeköy Belediyesi geçtiğimiz beş yıl içerisinde kendi öncelikleri için değil, vatandaşlarının önceliği için çalışmıştır. Projelerimiz ve hayata geçirdiğimiz hizmetleri birileri inatla görmese sizler görüyor ve yaşıyorsunuz” diye konuştu.

“Geleceğin Tekkeköy’ü sizlerin eseri olacak”

Hayatın hızla akıp gittiğini ve geçen zamanı geri getirmek gibi bir şanslarının olmadığı söyleyen Togar, “Her şeyin bir telafisi var ama geçip giden zamanın yok. Bazılarının olsa bile Tekkeköy halkının buna tahammülü olmaz. Mesele vatan, mesele bayrak, mesele millet olduğunda, hele ki etrafımızı saran ihanet çemberi böylesine saldırırken, 31 Mart’ta bu ilçenin yeniden bir tarih yazdığını dost da düşman da görecek. Gün şahısların ve makamların konuşulacağı gün değildir. Gün ekmeğimizle, aşımızla oynayanlara hak ettikleri tek dilde cevap verme günüdür” şeklinde konuştu.