Başkan Tanış’tan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Kadir Gecesi nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Tanış, mesajında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yılını kutlamanın heyecanını yaşadığını belirterek, "19 Mayıs 1919, milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tüm yokluk ve yoksulluklara rağmen, Samsun’da yakılan kurtuluş meşalesini, bağımsız yaşama kararlığını tüm dünyaya haykırdığı gündür. Samsun’da başlatılan bu bağımsızlık hareketi milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek, tüm yurtta dalga dalga yayılmış ve milli mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. Bu anlamlı gün, sadece yüce milletimizin değil, bütün mazlum milletlerin mücadele azimlerinin de ateşlendiği bir gün olarak tarihin altın sayfalarındaki yerini almıştır. Bu duygularla, bu anlamlı günü gençliğimize emanet eden, Anadolu topraklarını yeniden Anadolu yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın şehit ve gazileri ile isimsiz kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, sevgili gençlerimizin ve hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Başkan Tanış, Kadir Gecesi ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve mağfireti bünyesinde barındıran Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin ülkemize, tüm İslam âlemine ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum."