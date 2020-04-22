Başkan Süleyman Serdar Budak: Bu şerden hayırla çıkacağız

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a anlattı. Diyarbakır'daki yöneticilerin birbirine kenetlenerek koronavirüsle mücadele ettiğini vurgulayan Başkan Budak, "Diyarbakır'da ilk günden itibaren sayın Valimiz öncülüğünde koronavirüsle mücadele etmeye başladık. Bütün ülke sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu biliyor. Hatta artık bütün dünya da bunu öğrendi. Hakikaten ülkemiz bu sınavı başarıyla verdi. Biz de Diyarbakır'da gücümüz yettiğince tedbirler aldık ve uygulamaya koyduk. Bunun da pozitif yansımalarını toplum olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

'Her şerde bir hayır vardır'

"Her şerde bir hayır vardır." diyen Başkan Budak, "Koronavirüs salgını sebebi ile insanlık biraz daha kendine gelir diye umut ediyorum. Biz müslümanlar günde beş vakit abdest alıyoruz. Dinimizin temizliğe verdiği önemi biliyor ve buna uygun yaşıyoruz. Koronavirüs, Batı'ya da temizliğin önemini hatırlattı." şeklinde konuştu.