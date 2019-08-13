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Başkan Soyer’in bayram mesaisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili’de Koçanlı Köşkü, Dikili Kültür Evi ve Dikili Belediyesine ait Jeotermal A.

13 Ağustos 2019 Salı 12:40
Başkan Soyer’in bayram mesaisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili’de Koçanlı Köşkü, Dikili Kültür Evi ve Dikili Belediyesine ait Jeotermal A.Ş.’de incelemelerde bulundu.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kurban Bayramı’nın 2. gününde Dikili’de incelemelerde bulundu. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile birlikte Dikili’nin farklı yerlerinde ziyaretlerde bulunan Soyer’in ilk durağı Koçanlı Köşkü oldu. Soyer, restore edilmiş köşkün kullanım planlarıyla ilgili olarak Başkan Adil Kırgöz’den bilgi aldı. Daha sonra Dikili Belediyesi Kültür Evini gezen Başkan Soyer, ardından Dikili Belediyesine ait şirket olan Jeotermal A.Ş.’yi de ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Murat Durak’tan kentte ısıtmada yaygın olarak kullanılan jeotermal enerji hakkında bilgi aldı.


Yolda yürüyen vatandaşlarla da bayramlaşan Başkan Soyer gelen istekleri dinledi, özçekim isteklerini de geri çevirmedi. Dikili ziyaretlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e eşi Neptün Soyer, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’e de eşi Nesrin Kırgöz eşlik etti.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:40
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