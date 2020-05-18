  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tilâvet secdesi! Secdenin şartları

Affetmek

Liselerde sınıf geçme nasıl olacak? | Lisede sınıfta kalma var mı?

12. Sınıf öğrencileri hangi derslerden sorumlu geçecek? 9, 10, 11. sınıf yıl sonu başarı puanları

Ordunun Duâsı
için kalan
Aktüel

Başkan Soydan’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:58:10 -
Başkan Soydan’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.


Mesajında, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’da attığı bağımsızlık mücadelesi adımını, Erzurum ve Sivas kongreleri ardından da Ankara’da Meclis açılışının takip ettiğini vurgulayan Başkan Soydan, sözlerine şöyle devam etti;


"19 Mayıs 1919’un 101’inci yıl dönümünü kutladığımız bugünde, bağımsız ve özgür bir millet olarak geleceğe güvenle bakabilmek için, geçmişte verilen mücadelelerin önemini genç kuşaklara en iyi şekilde anlatmalıyız. Türk Gençliği, dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi, milletimizin sahip olduğu en büyük zenginliktir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet,minnet ve saygıyla anıyorum. Tüm Pazaryeri halkımızın Atatürk’ün bize ve gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı