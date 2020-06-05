  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Soydan’dan Başkan Cömez’e ziyaret

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, AK Parti Osmangazi (Bursa) İlçe Başkanı Ufuk Cömez’i makamında ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:29:23 -
Başkan Soydan’dan Başkan Cömez’e ziyaret

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, AK Parti Osmangazi (Bursa) İlçe Başkanı Ufuk Cömez’i makamında ziyaret etti.


Her iki başkan çalışmaları hakkında bilgi alışverişi yaparken Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Başkan Soydan’ın yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Misafirperverliklerinden dolayı Cömez’e teşekkür eden Soydan, "Kendileri ile partimizin ve ilçelerimizin çalışmaları hakkında bilgi alışverişi yaptık. Kendisine birlikte çıktığımız bu kutlu yolda başarılar dilerim” dedi.


Başkan Soydan, Cömez’e Pazaryeri’ne bağlı Kınık köyünde üretilen toprak cezve ve fincan takımı hediye etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı