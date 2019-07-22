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Başkan Söğüt’ten İlimtepe mezarlığından inceleme

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe Mezarlığı’nda yapılan çalışmaları yerinden inceledi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:49
Başkan Söğüt’ten İlimtepe mezarlığından inceleme

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe Mezarlığı’nda yapılan çalışmaları yerinden inceledi.


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlimtepe bölgesinde başıboş hayvanların mezarlık alanına girmemesi ve zarar vermemesi için alanı tel çitle çevirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde çalışmanın tamamlandığını belirtti. Ekipler ayrıca etap etap mezarlık içi düzenlemenin devam ettiğini belirterek, vatandaşların mezarlara daha rahat ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmanın yapıldığını belirtti. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir ile birlikte İlimtepe Mezarlığı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Şener Söğüt, vatandaşların talep ve önerilerine göre çalışmalara yön verdiklerini belirtti. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri de mezarlık alanında başlatılan düzenleme çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:49
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