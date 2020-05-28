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Aktüel

Başkan Söğüt Çamlıtepe’de spor kompleksini inceledi

Çamlıtepe’de inşa edilen spor kompleksi inşaatında incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Kaliteli tesislerde nitelikli sporcular yetişecek” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:32:11 -
Başkan Söğüt Çamlıtepe’de spor kompleksini inceledi

Çamlıtepe’de inşa edilen spor kompleksi inşaatında incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Kaliteli tesislerde nitelikli sporcular yetişecek” dedi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Çamlıtepe’de hayata geçirilecek olan spor kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu. 15 branşta 5 binden fazla çocuğun Körfez’de spor eğitimi aldığını belirten Başkan Şener Söğüt, “Her geçen gün sporcu sayımız artıyor. Bu doğrultuda da branşlarımıza yenilerini ekliyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapmalarını önemsiyoruz” dedi.


“Körfez bir spor şehri” ifadelerine yer veren Söğüt, “Bu doğrultuda da nitelikli tesislerle bu alanda daha da ilerilere taşımak için ilçemize yeni kompleksler kazandırmak için çalışıyoruz. . Eğer tesisler kaliteli ve nitelikli olursa, nitelikli sporcu yetiştirme oranı da artmış olacak. Göreve gelirken açıkladığımız seçim beyannamemizde de yer alan spor komplekslerimizi tek tek hayata geçireceğiz ve çocuklarımıza daha güzel şartlarda spor yapma imkanı sunacağız. Bu bilinçle şehrimizin dört bir yanına spor tesisleri inşa edeceğiz. Geçtiğimiz dönem startı verilen Çamlıtepe Spor Kompleksi’ni de tamamlamak için çalışmalara başladık. Hem bölge için hem de çocuklarımız için önemli bir proje olacak” diye konuştu.


Başkan Şener Söğüt daha sonra yapılan çalışmaları inceledi ve birim müdürlerinden bilgi aldı.

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