Başkan Serkan Acar’dan Kaymakam Tekin’e “hayırlı olsun” ziyareti

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Kaymakamlığına atanan Kazım Tekin’i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

2019 Yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile İstanbul Başakşehir Kaymakamlığından Aliağa Kaymakamlığına atanan Kazım Tekin’e Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Aliağa Belediye Başkanı Acar, kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Aliağa ile ilgili genel bilgileri Kaymakam Kazım Tekin’e aktardı. Aliağa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve planlanan projeler hakkında bilgiler de paylaşan Başkan Acar,kaymakamlık ile el ele vererek Aliağa için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Serkan Acar ayrıca, sohbet havasında geçen ziyarette Kaymakam Kazım Tekin’e Aliağa Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında hazırlanan Aliağa Kent Kitaplığına ait kültür seti ile Şakran Zeytinyağı hediye etti. Kaymakam Kazım Tekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Serkan Acar’a teşekkür etti.