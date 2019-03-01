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Başkan Selçuk sanayi esnafını dinledi, sıcak kaynak yaptı

Cumhur İttifakı adayı ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl sanayi esnafını dinledi.

01 Mart 2019 Cuma 10:17
Başkan Selçuk sanayi esnafını dinledi, sıcak kaynak yaptı

Cumhur İttifakı adayı ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl sanayi esnafını dinledi. Ziyaretleri sırasında sıcak kaynak da yapan Başkan Selçuk yerel seçimlerde esnaftan destek istedi.


Seçim çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl Sanayi esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek, esnafların sorunlarını dinledi. Sanayi esnafı ziyaretinde sıcak kaynak yapan Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Gerçekten ağır bir mesleğiniz var. Mutlaka işlerinizde iş sağlığı güvencenizi almanızda yarar var." dedi.


Sanayi esnafından 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakına destek olmasını isteyen Başkan Selçuk’a ziyareti sırasında Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ve meclis üyeleri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:17
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