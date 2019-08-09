Başkan Sekmen’in ilçe turları devam ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in ilçe ziyaretleri ve muhtar buluşmaları son sürat devam ediyor. Başkan Sekmen, Horasan, Narman ve Uzundere ilçelerine kurmaylarıyla birlikte adeta çıkarma yaparak muhtarlarla bir araya geldi. Hızlı ve etkin bir hizmet süreci için muhtar buluşmalarını çok önemsediklerini belirten Başkan Sekmen, bu yolla Erzurum’un dört bir yanına dokunmaya ve sorunlara çözüm üretmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Muhtarlarla görüş alışverişinde bulunmak ve birlikte yol haritası hazırlamak amacıyla ilçelere giden Başkan Sekmen, temasları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Gittiği her ilçede büyük bir ilgi gören Sekmen, partisinin ilçe teşkilatlarına ziyarette bulunmayı da ihmal etmedi.

SEKMEN: “MUHTARLAR BİZİM YOL ARKADAŞIMIZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in bu haftaki ilçe ziyaretleri Horasan’la başladı. İlçe merkezi ve bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Sekmen’e, Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın da eşlik etti. Başkan Mehmet Sekmen, Horasan’ın nüfusu en yoğun ve hareketli ilçelerden birisi olduğunun altını çizerek, bu durumun hizmet beklentilerini de aynı oranda artırdığını dile getirdi. Muhtarların, hizmet zincirinin en önemli halkalarından birisi olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, Horasanlı muhtarlara şöyle seslendi: “Seçim öncesinde bir hususun altını özellikle çizdik ve sürekli hizmet kervanı vurgusu yaptık. Bu kervanı da sizlerle birlikte yürüteceğiz. Sorumlu bulunduğunuz mahallelerin beklentilerini en kısa sürede karşılamak amacıyla sık sık bir araya geleceğiz, kat ettiğimiz yolu göreceğiz, yeni planlamalar yapacağız. Çünkü biz sizlere yol arkadaşımız ve mesai arkadaşlarımız gözüyle bakıyoruz”

MUHTARLARIN TALEPLERİNİ TEK TEK DİNLEDİ

İlçe temasları kapsamında Uzundere ve Narman’a da giden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, her iki ilçenin muhtarlarıyla da geniş katılımlı toplantılar gerçekleştirdi. Altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemesinden sosyal ve kültürel ihtiyaçların kayıt altına alındığı toplantılarda Başkan Sekmen, bazı sorunların çözümünü ise daha toplantı halindeyken sağladı. Uzundere ve Narmanlı muhtarların taleplerini tek tek dinleyen ve yeni dönemde yapılacak hizmetleri karşılıklı görüş alışverişi yaparak planlayan Başkan Sekmen, Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser ve Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak’tan da rutin belediyecilik hizmetleri hakkında bilgiler aldı. Sekmen, daha sonra partisinin ilçe teşkilatlarını da ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu. Gittiği tüm ilçelerde vatandaşlardan büyük ilgi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, esnaf ziyaretlerini de ihmal etmedi.