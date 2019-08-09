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Başkan Sekmen’den Kurban Bayramı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Gönüller birbirine yaklaştıkça rahmet artar,bereket artar, muhabbet artar.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:46
Başkan Sekmen’den Kurban Bayramı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Gönüller birbirine yaklaştıkça rahmet artar,bereket artar, muhabbet artar. Bayram işte o zaman bayram olur” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen, bayramların, manevi lezzet ve hazzın doruklara ulaştığı zaman dilimlerinden biri olduğunu belirterek, Kurban Bayramı’nın ise, yakınlaşma, teslimiyet ve sadakati ifade ediyor olması açısından da çok özel bir yere sahip olduğunu kaydetti.


MANEVİ HUZURA HİSSEDAR OLMA FIRSATI...


Başkan Sekmen mesajında; kurban kesmenin sadece bir ibadet olmadığının altını çizerek, “Kurban kaynaştırır, kurban paylaştırır, kurban zenginle fakiri kucaklaştırır. Kurban birliktir, beraberliktir, bir araya gelmektir; bayramla hasıl olan manevi huzura hissedar olabilmektir. Kurban, Peygamberden bize mübarek bir mirastır. Hz. İbrahim’den sadakat, Hz. İsmail’den teslimiyet dersidir. Niyazımız; Yüce Allah’ın bizleri bu mübarek mirasa layık kılması ve kurban ibadetlerimizi katında şimdiden kabul buyurmasıdır” ifadelerini kullandı.


GÖNÜLLERE COŞKU, YÜREKLERE HUZUR


Öte yandan yüreklerin huzur bulduğu, gönüllerin coştuğu ve tebessümün bütün yüzlere konduğu bayram günlerinin, sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirilmesi için de eşsiz bir fırsat olduğunu dile getiren Başkan Mehmet Sekmen, mesajında şunları kaydetti: “Her bayram olduğu gibi, bu bayramda da muhabbete giden yol olmaya çalışalım. Kırgınlıkları, küskünlükleri ve dargınlıkları bir kenara bırakıp, gönül kapılarımızı ardına kadar açık tutalım. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çok özel bir bayram tarifi olalım. Bayramların aynı zamanda bizi birbirimize bağlayan birer muhabbet bağı olduğunu onlara gösterelim. Büyüklerimizin gönüllerini alalım, yüreklerinden kopup gelen dualarına mazhar olalım. Can olalım, canan olalım, bayramla huzur bulalım. İşte bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramımızı kutluyor, bu bayramın İslam coğrafyasının huzur ve selametine vesile olmasını niyaz ederek, kıymetli hemşehrilerime esenlikler diliyorum.”

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:46
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