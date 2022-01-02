Başkan Sekmen, Akit Medya’da
AK Parti belediyeciliğinin sembol isimlerinden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binasına bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Akit TV’de yayınlanan 12:00 Haber Bülteni’ne de katılan Başkan Sekmen, şehre
perspektif ve vizyon katan projelerin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Ziyaretin akabinde Karahasanoğlu’nun şahsında Akit Medya Grubu çalışanlarına teşekkür eden Mehmet Sekmen, başarı temennilerinde bulundu. Nuri Karahasanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Sekmen’e yeni projelerin hayata geçirilmesinde kolaylıklar diledi.