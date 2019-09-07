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Başkan Seçer, zabıta personeli ile yemekte buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 193.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:17
Başkan Seçer, zabıta personeli ile yemekte buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 193. yıl dönümünde Zabıta Dairesi Başkanlığı personeli ile yemekte bir araya geldi. Seçer, “Benim zabıta teşkilatıma mensup insanlar nur yüzlü, güler yüzlü olmalı. İnsan ilişkilerini bilmeli” dedi.


Başkan Seçer, zabıta personeli için düzenlenen yemeğe eşi Meral Seçer ile birlikte katıldı. Programda, emekli olan Zabıta Dairesi personeline de plaket ve çiçek veren Seçer, yaptığı konuşmada, Mersin’de oluşturmayı hedeflediği zabıta teşkilatı profilini anlattı.



“Yüreği ve cebi namuslu bir adam olacaksınız”


Zabıta personeli ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek konuşmasına başlayan Seçer, “Zabıtalar yaptıkları görev itibarıyla son derece zor şartlardalar. Kolay bir görev değil. Bir zabıtanın zümre, kişi, siyasi görüş, dil, din, ırk, etnik yapı gözetmeksizin tüm yurttaşlara eşit mesafede olması çok değerli bir kavram” diye konuştu.


Zabıta Dairesi Başkanlığı personelinin sokakta her daim vatandaşlar ile yüz yüze olduğunu vurgulayan Seçer, “Onlardan şikayet alıyor, onlardan ihbar alıyor, onun dükkanına gidiyor. Nur yüzlü, güler yüzlü olmalı. İnsan ilişkilerini bilmeli. Birini gördüğü zaman ‘merhaba’ demeli. Vatandaşım da onu gördüğü zaman içine bir huzur dolmalı. Yolda bir zabıta gördükleri zaman ‘işte Büyükşehir’in zabıta memuru’ demeli. Her şeyden önemlisi, yüreği ve cebi namuslu bir adam olmalı. Çünkü insanların sizden önemli beklentileri var” ifadelerini kullandı.


Kadroları gözden geçirdiklerini belirten Seçer, var olan eksiklikleri de kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını kaydederek, “Yasalar var, kurallar var. Bunlara riayet ederek daha da güçlendireceğiz; çünkü herkes sizden görev bekliyor, kentin asayişi, dirliği, birliği, temizliği için. Mersinli hemşehrilerimin tertipli bir kentte yaşama arzusu var. Bunun yerine gelmesi ve kendini güvende hissetmesi için sizlere ihtiyacı var” şeklinde konuştu.



“Bize yaraşır, ülkeme yaraşır, bu millete yaraşır görev yapın”


193 yılın, kurumsal bir hüviyet için çok iyi bir deneyim yılı olduğunun altını çizen Seçer, şöyle devam etti:


“Türkiye’de cumhuriyet tarihinde böyle kurumlar genelde 1800’lü yıllardan bu yana hep var olmuş. Önemli bir kurum. Bir birikiminiz, geleneğiniz ve kültürünüz var. Bu önemli, çünkü bunları parayla satın alamazsınız, yıllarınızı vermeniz lazım. Ben sizin başkanınızım, abinizim, kardeşinizim. Rahat olun, görevinizi yapın. Lütfen bize yaraşır, ülkeme yaraşır, bu millete yaraşır görev yapın. Ben başarılı olmak istiyorum. Ben 5 yıl sonra halkımın karşısına başım dik çıkmak istiyorum. Bana yardımcı olun, bana yardımcı olmak demek, Mersin’e hizmet etmek demek, Türkiye’ye hizmet etmek demek.”

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:17
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