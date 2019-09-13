0553 313 94 23

Başkan Saygılı’dan faiz indirimi açıklaması

Merkez Bankasının (MB) faiz oranlarını indirme kararına ilişkin açıklama yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “Faiz indirimleri konusundaki bu tutum, yeni Türkiye’de yeri olmayan ’yüksek faiz, yüksek üretim maliyeti ve düşük yatırım’ tuzağına daha fazla düşülmeyeceğini göstermiştir” dedi.

13 Eylül 2019 Cuma 11:01
Başkan Saygılı’dan faiz indirimi açıklaması

Merkez Bankasının (MB) faiz oranlarını indirme kararına ilişkin açıklama yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “Faiz indirimleri konusundaki bu tutum, yeni Türkiye’de yeri olmayan ’yüksek faiz, yüksek üretim maliyeti ve düşük yatırım’ tuzağına daha fazla düşülmeyeceğini göstermiştir” dedi.



MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, MB’nin faiz oranlarını indirme kararına ilişkin açıklamada bulundu. Saygılı açıklamasında şunları kaydetti: "Merkez Bankası tarafında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye çekmesi ülkemiz ekonomisi için sevindirici bir gelişme olmuştur. Faiz indirimleri konusundaki bu tutum, yeni Türkiye’de yeri olmayan ’yüksek faiz, yüksek üretim maliyeti ve düşük yatırım’ tuzağına daha fazla düşülmeyeceğini göstermiştir. MÜSİAD olarak, MB’nin bu kararının bankaların mevcut faiz oranlarında yatırımcı lehine de hızlı bir şekilde yansıyacağını temenni ediyorum. Önümüzdeki dönemde de kademeli bir şekilde daha alt seviyelere çekilmesini beklediğimiz faiz oranlarının yanı sıra, ekonomi yönetimince iç talebi canlandırmaya yönelik alınan diğer önlemlerin, bilhassa yılın son çeyreğinden itibaren ekonomiye olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ülkemizde daha fazla yatırım, daha fazla katma değer ve daha fazla istihdam sağlayacağına inanıyorum.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil polis kontrol noktasına çarptı: 2 yaralı
    1. Otomobil polis kontrol noktasına..
    2. Opr. Dr. Gül: “Suni gözyaşı hastalar..
    3. Ahmet Şafak Yenişehirlileri coşturdu
    4. (Özel) Esenyurt’ta 6 yaşındaki çocuk..
    5. Vanlılar kitap okuyor mu, kitaba olan..
    6. Elazığ'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü
    7. Dirar, Fas - Cezayir maçına..
    8. Tunus eski Cumhurbaşkanı bin Ali..
    9. Muğla Büyükşehir’den Kırsal Kalkınma..
    10. Yörüklerin gelir kapısı Akdağ
    11. Emlakçılara yeni düzenleme anlatıldı
    12. Hakkari Valiliğinden ‘Özel Güvenlik..
    13. Niğde merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu
    14. Diyarbakır'daki evlat nöbeti giderek..
    15. "Bu toprakların çocuklarına yatırım..
    16. Çapa’dan Eskişehirspor’a veda mesajı
    17. Ambulanslarla 8 ayda 4 milyon kişi..
    18. Gençlerbirliği yeni bir sayfa açmak..
    19. Kilis’te silah operasyonu :1 gözaltı
    20. Kendi imkânlarıyla öğrendiği ’’Naht’’..
    21. Çaybaşı antrenmanlarla form tutuyor
    22. TCMB'den repo ihalesi
    23. Forum Diyarbakır AVM nişanlı çiftin ev..
    24. Ablasını öldürdüğü iddia edilen zanlı..
    25. Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    26. Adana'da derbi heyecanı
    27. (Düzeltme) Heykeli jandarma kurtardı
    28. Antibiyotik direnci sepsisle..
    29. "Şiddeti genel boyutta da ele almak..
    30. Yavrusu karnında ölen anne kedi..
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...