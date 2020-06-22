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Aktüel

Başkan Sayan’dan yatırım sözü veren iş adamlarına çağrı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı’da otel ve fabrika yaptıracağına dair söz veren iş adamlarına seslenerek sözlerini tutmaları konusunda hatırlatmada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:48:12 -
Başkan Sayan’dan yatırım sözü veren iş adamlarına çağrı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı’da otel ve fabrika yaptıracağına dair söz veren iş adamlarına seslenerek sözlerini tutmaları konusunda hatırlatmada bulundu.


Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı’da 5 yıldızlı otel yaptıracağına dair söz veren iş adamı Galip Öztürk ve Adil Üstündağ ve fabrika yaptıracağına söz veren Engin Tuncer’e verdikleri sözleri hatırlatarak sözlerini yerine getirmesini istedi.


Başkan Sayan’ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


“Green Park otellerinin sahibi sayın Adil Üstündağ, Metro Şirketler Grubu Başkanı sayın Galip Öztürk Ağrı’da 5 yıldızlı otel yapacağınıza dair sözünüz var, lütfen yerine getirin. Ayrıca Eyüp Sabri Tuncer kolonyalarının sahibi sayın Engin Tuncer bey siz de fabrika sözü vermiştiniz”

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