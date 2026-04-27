Başkan Şahin çalışmaları yerinde inceledi

Kent içi ulaşımda yaşanan sıkışıklıkları gidermek amacıyla çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fevzi Çakmak Bulvarı ve Kemal Köker Caddesi’nde uzun araç kuyruklarının önüne geçecek düzenlemeleri tamamladı. Bu çalışmalar sayesinde 25 Aralık Devlet Hastanesi Kavşağı ile Başkarakol Kavşağı arasında yaşanan trafik yoğunluğuna kalıcı çözüm getirildi.

FEVZİ ÇAKMAK BULVARI’NDA KUYRUKLANMAYA KALICI ÇÖZÜM

Bu kapsamda, Fevzi Çakmak Bulvarı’nda, 25 Aralık Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasının inşaat sürecinde ayrılan 10 metrelik alan ulaşıma kazandırıldı. Bölgede, hastane ve alışveriş merkezine girişlerde yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla ulaşım hattına iki yeni şerit eklendi ve trafik düzenlemeleri tamamlandı.

Öte yandan, yeni oluşturulan otobüs durağı peron alanı sayesinde toplu taşıma araçlarının trafiğe etkisi en aza indirildi.

KEMAL KÖKER CADDESİ’NDE ALTYAPI YENİLENDİ

Kemal Köker Caddesi’nde ise yer üstünde bulunan enerji nakil hatları yer altına alındı. Başta GASKİ olmak üzere tüm altyapı ve enerji kuruluşlarıyla koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda, uzun yıllar hizmet verecek modern bir altyapı sistemi oluşturuldu.

Bölgede tamamlanan ve devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Fatma Şahin, teknik ekibinden bilgi aldı; muhtarlar ve esnafla bir araya gelerek görüş ve önerileri dinledi.

ŞAHİN: KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA BÜYÜK SORUNLARI ÇÖZÜYORUZ

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Fatma Şahin, akılcı ve tecrübeye dayalı çalışmalarla önemli bir sorunun çözüldüğünü belirterek şunları söyledi:

“Ustalık dönemimizde gerçekten küçük dokunuşlarla çok büyük sorunları çözüyoruz. Burası şehrin ana damarı. Cumhurbaşkanımız yol medeniyettir, su medeniyettir diye yola çıktı. Yeni hastane yapılırken bu yolu bize bırakmaları bu çalışmada en büyük fırsatlardan biri oldu.

Arkadaşlar da çok iyi bir trafik mühendisliği yaptılar. Çünkü otobüsler geldiği zaman kuyruklanma oluyordu. Seri akış sağlanamıyordu. Fevzi Çakmak Bulvarı ile Başkarakol Kavşağı arasındaki sıkışma da bütün şehri ve bölgeyi etkiliyordu.

Bu küçük dokunuş çok büyük bir fırsata dönüştü. Büyük bir sorunu çözdü. Hem otobüslerimiz çok rahat bir şekilde gelip kuyruklanma yapmadan otobüs durağında durabiliyor, hem de hastanenin yolu ayrıldı. Acil bir durumda hiç bekleme yaşamadan önündeki araçlardan dolayı zaman kaybetmeden direkt hastamızı hastaneye ulaştıracak yeni yol güzergahı yapıldı.”

KATILIMCI BELEDİYECİLİKLE BİRLİKTE YENİ BİR MODELİ HAYATA GEÇİRMİŞ OLUYORUZ

Kemal Köker Caddesi’nde altyapı kuruluşlarıyla yapılan koordineli çalışmaların sonunda seri akışın sağlandığını söyleyen Başkan Fatma Şahin, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

“Bu dönem bu dokunuşları çok önemsiyoruz. Bir de bunu yaparken bakın burada muhtarlarımızla konuşarak yapıyoruz. Esnafa sorarak yapıyoruz. Katılımcılığı çok önemsiyoruz.

Onların fikirlerini alarak yapıyoruz. Onların fikirlerini aldığımızda bizim düşünemediğimiz bir şeyi onlar düşündüğü zaman bunu hemen yaptığımız çalışmanın içerisine koyuyoruz. Bunu yapınca da herkes sahipleniyor. Günün sonunda hem sorun çözülüyor hem de katılımcı belediyecilikle birlikte yeni bir modeli hayata geçirmiş oluyoruz.

Büyükşehirlerin en büyük meselesi ulaşım. Şehirler vücuda benziyor. Bir yerde ulaşım can damarı. Tıkandığı zaman ya kalp krizi geçiriyorsun ya beyne pıhtı atıyor. Biz o kalp krizine dönmeden beyne pıhtı atmadan erken uyarı sistemiyle şehrin akışını kuvvetlendiriyoruz ve atar damarları, can damarları birbirine bağlıyoruz.”

GENEL SEKRETER YARDIMCISI KÖRDEVE’DEN TEKNİK BİLGİLENDİRME

İncelemeler sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Kördeve de Fevzi Çakmak Bulvarı’nda yapılan çalışmaların trafik akışına sağladığı katkılar hakkında teknik bilgiler paylaştı.

Kördeve ayrıca, Kemal Köker Caddesi’nde gerçekleştirilen altyapı yatırımlarıyla bölgenin yaklaşık 30 yıllık ihtiyacının karşılandığını ifade etti.