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Başkan Şahin: "Bilecik’i neden sel basıyormuş anlaşıldı mı?"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şehir merkezinde devam eden altyapı çalışmaları ile ilgili eski yağmur suyu hatlarını sosyal medyadan paylaşarak, "Bilecik’i neden sel basıyormuş anlaşıldı mı?" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:57:47 -
Başkan Şahin: "Bilecik’i neden sel basıyormuş anlaşıldı mı?"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şehir merkezinde devam eden altyapı çalışmaları ile ilgili eski yağmur suyu hatlarını sosyal medyadan paylaşarak, "Bilecik’i neden sel basıyormuş anlaşıldı mı?" dedi.


Başkan Şahin, geçtiğimiz günlerde kentte yapımı devam eden ana kollektör yağmur suyu hatlarının çalışmasını yerinde inceleyerek, "Bu etap bin 440 metrelik olup çalışmalar tüm hızıyla devam edecek" demişti. Bunun üzerine geçmiş 3 dönem Bilecik Belediye Başkanlığı yapan şuan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı bir açıklama yaparak, "Maalesef Bilecik’in parasını ve hemşehrilerimizin hakkını gereksiz heba etmektir" dedi.


"Bilecik’i neden sel basıyormuş anlaşıldı mı?"


Bunun üzerinde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, sessiz kalırken, bugün sosyal medya hesabından yapılan altyapı çalışması yer altından çıkan ezilmiş, kırılmış boruları paylaşarak, "Var olan yağmursuyu hatları. Neden her yağmur yağdığında Bilecik’i neden sel basıyormuş anlaşıldı mı? Biz boş laf etmeyiz. Bilimin ve fennin gereklerini yapar geçeriz" dedi.

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