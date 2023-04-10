Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pendik'te fırından pide aldı
İstanbul Pendik'te yapımı tamamlanan 168 projenin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından, Marmara Caddesi üzerinde bulunan bir fırına girerek ramazan pidesi aldı.
Pendik'te yapımı tamamlanan 168 projenin toplu açılışını gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından Marmara Caddesi üzerinde bulunan bir fırına girdi. Fırında bulunan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erdoğan, ramazan pidesi alarak fırından ayrıldı.