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Aktüel Başkan Pekyatırımcı'dan boykot çağrısı
Aktüel

Başkan Pekyatırımcı'dan boykot çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-11-07 19:55:00 -
Başkan Pekyatırımcı'dan boykot çağrısı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi’nin tüm tesislerinde Filistinli vatandaşlara zulmeden İsrail’e ait ve destek veren firmaların ürünlerinin tamamına boykot uyguladıklarını ilan etti.

28 gündür İsrail’in Filistin halkına yönelik artan saldırıları sonucunda binlerce masum Filistinli hayatını kaybetti. Tüm dünyanın gözünün önünde başlayan çatışmalarda katil İsrail masum ve çocukları hedef alarak bu katliamı soykırıma çevirdi. 10 bine yakın insanın hayatını kaybettiği bu soykırımda ölenlerin yüzde 70’i ise masum çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşuyor. 

Tüm dünyanın gözünün önünde yaşanan bu katliama yönelik Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’dan boykot çağrısı geldi.

Başkan Pekyatırmacı İsrail’e ait ve destekçisi olan firmalara boykot çağrısı yaptı

Başkan Pekyatırmacı sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, “Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Bütün dünyanın gözü önünde Filistinli kardeşlerimiz çok büyük bir İsrail zulmüne ve vahşetine maruz kalıyor. Biz bu zulmü kabul etmiyoruz ve Selçuklu Belediyemize bağlı tesislerimizde katil İsrail’e ait ve ona destek olan firmaların ürünlerini boykot ediyoruz. Siz kıymetli hemşehrilerimizi de bu zulme sessiz kalmayarak İsrail ürünlerini #boykot etmeye davet ediyorum.” İfadelerine yer verdi.

Başkan Pekyatırmacı’nın boykot mesajı sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük destek gördü.


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