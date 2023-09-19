  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir iki puan geride çıkıyorduk! Genel merkez görmezden geldi Onursal Adıgüzel’den bomba itiraflar

Yuh artık! CHP'li Belediyeden halka p*rno gösterimi!

Ali Babacan'ı şoke eden istifa! Bırakıp gitti

Yunanistan'da gündem Pile yolu gerilimi: Türk ordusu, KKTC'ye ağır silah sevk ediyor

AK Partili Mustafa Şen’den şaşırtan çıkış: Seçim gecesi rezil olduk, yerin dibine battık

Necmettin Batırel'in yeni dolar sözleri gündemi altüst edecek! 'Yağacak' diyerek duyurdu

Elon Musk Türkiye'de bu adımı atabilir! BAE'liler duyurdu

Arap düşmanları turizmi baltalıyor

Amerika sizi kurtaramayacak! MİT Münbiç’e girdi örgütün sözde Münbiç sorumlusunu öldürdü.

Volkswagen'in bu modeli 400 bin liraya satılacak! Hükümet hiç hesapta olmayan adımı atıyor
Aktüel Başkan Özlü'nün Ahilik Haftası mesajı
Aktüel

Başkan Özlü'nün Ahilik Haftası mesajı

Yeniakit Publisher
2023-09-19 13:51:00 -
Başkan Özlü'nün Ahilik Haftası mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 18-24 Eylül Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü, esnaf ve zanaatkarlar arasında dayanışma ve hoşgörüyü temsil eden Ahilik Haftası dolayısıyla birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.

Düzce Belediyesi, Türk Kültürü’nün en köklü geleneklerinden biri olan ve her yıl 18-24 Eylül tarihlerinde kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü mesajında şu görüşlere yer verdi: “Kelime kökeni kardeşliğe dayanan Ahilik, müstesna medeniyetimiz Türk Kültürü’nün, Horasan’dan Anadolu topraklarına uzanan mirasıdır. O günlerden bu yana esnaf ve zanaatkarlarımızın hem ekonomik hem de ahlaki yönden gelişmeleri için çaba gösteren bu topluluk Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyeleri unutulmadan günümüze kadar taşınmıştır. Ülkemizin güzel insanlarının yardımseverliği, dayanışması ve hoşgörüsünün en güzel örneği bu kuruluşun taşıdığı değerlere hep birlikte sahip çıkıp gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz. Ahiliğin anlayışında olduğu gibi, şehrimize değer katan her meslekten kardeşimizi hiçbir ayırım gözetmeksizin başımızın üstünde tutmaya devam edeceğiz. Bugün vesilesi ile esnafımızın, zanaatkarlarımızın, sanatçılarımızın ve birbirine destek olan her bir kardeşimizin Ahilik Haftası’nı kutluyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23