Başkan Özlü'nün Ahilik Haftası mesajı

Düzce Belediyesi, Türk Kültürü’nün en köklü geleneklerinden biri olan ve her yıl 18-24 Eylül tarihlerinde kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü mesajında şu görüşlere yer verdi: “Kelime kökeni kardeşliğe dayanan Ahilik, müstesna medeniyetimiz Türk Kültürü’nün, Horasan’dan Anadolu topraklarına uzanan mirasıdır. O günlerden bu yana esnaf ve zanaatkarlarımızın hem ekonomik hem de ahlaki yönden gelişmeleri için çaba gösteren bu topluluk Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyeleri unutulmadan günümüze kadar taşınmıştır. Ülkemizin güzel insanlarının yardımseverliği, dayanışması ve hoşgörüsünün en güzel örneği bu kuruluşun taşıdığı değerlere hep birlikte sahip çıkıp gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz. Ahiliğin anlayışında olduğu gibi, şehrimize değer katan her meslekten kardeşimizi hiçbir ayırım gözetmeksizin başımızın üstünde tutmaya devam edeceğiz. Bugün vesilesi ile esnafımızın, zanaatkarlarımızın, sanatçılarımızın ve birbirine destek olan her bir kardeşimizin Ahilik Haftası’nı kutluyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum.”