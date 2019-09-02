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Başkan Özlü’den vatandaşın ayağına giderek sorunları dinliyor

Başkan Dr.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:19
Başkan Özlü’den vatandaşın ayağına giderek sorunları dinliyor

Başkan Dr. Faruk ÖzlüAkınlar ve Arapçiftliği mahallelerinde vatandaşın ayağına giderek sorunları birinci elden dinledi.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, üst yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ve birim müdürleri ile birlikte Akınlar ve Arapçiftliği mahallelerine çıkarma yaptı. Daha önce ‘Her mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarımızla birebir görüşeceğiz’ diye açıklama yapan Başkan Özlü planlarını kesintisiz uygulamaya devam ediyor. Akınlar Mahalle muhtarlığı bahçesinde mahalle sakinleri ile bir araya gelen Özlü, vatandaşları tek tek dinleyerek tüm soruları yanıtladı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Özlü “Bu bir seçim ziyareti değildir, seçim geçti, bitti. Şimdi çalışmak icraat yapmak zamanıdır. Bu vesile ile sizlerin bizden beklentilerini öğrenmeye geldik. Çalışma arkadaşlarımı sizlere takdim etmek isterim, il başkanımız da burada. Her konudaki şikayetlerinizi iletin, bizler de çalışmalarımızı projelerimizi anlatalım. Bu toplantının çok verimli olacağına inanıyorum” dedi.


Vatandaşların yeni açılacak yollardaki çalışmalar ve doğalgaz talebi konularındaki taleplerini dinleyen Başkan Özlü, konuya ilişkin çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi. Mahallelerde alternatif güzergah oluşturma konusunda kamulaştırma işlemlerinin devam ettiğini söyleyen Başkan Özlü buradaki ziyaretinin ardından Arapçiftliği Mahallesine gitmek üzere Akınlar’dan ayrıldı.


Arapçiftliği Mahallesinde de mahalle sakinleri ile buluşan Başkan Özlü talep ve şikayetleri tek tek dinleyerek kurmaylarına konulara ilişkin inceleme ile gereğinin yapılması talimatı verdi. Burada da kısa bir açıklama yapan Özlü “Seçim öncesi mahalle ziyaretlerimizde imzaladığımız mahalle sözleşmelerini biliyorsunuz. BU ziyaretlerimizden de anlayacaksınız yalnız orada vaat ettiklerimizi yapacağız diye bir şey yok. Her talebi karşılamak için,vatandaşlarımıza daha güzel bir Düzce inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği buluşmada herkesle tek tek tokalaşan Başkan Özlü hizmet dönemi boyunca mahalle ziyaretlerinin belli aralıklarla süreceği mesajını verdi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:19
  1. doğa

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