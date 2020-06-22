Başkan Özcan; “Önce kendi insanımız kazansın”

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası ziyaretinde yaptığı konuşmada, “En önemli şeylerden biri kendi değerlerimizi yüceltmek ve onları güçlendirmek. Kazanılacaksa önce kendi insanımız kazansın” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Hüdai Tosun ve yönetimini ziyaret etti. Marangoz ve Ağaç İşleri Esnaf Odası Başkanı Ali Çetinkaya, Nazilli Bakırcılar ve Kalaycılar Odası Başkanı Mehmet Karadeli, Manavlar Odası Başkanı Kemal Cansız ve Fırıncılar Odası Başkan Vekili Mehmet Çelikyürek’in de bulunduğu ziyarette, yeni normal düzene geçilmesinin ardından ilçe esnafının ekonomik ve sosyal durumu hakkında istişarelerde bulunuldu.

“Önce kendi insanımız kazansın”

Kovid-19 süreci boyunca tüm kuralları en iyi şekilde uyguladıklarına dikkat çeken Başkan Özcan; “Esnafımızın, pazarımızın, çarşımızın ve köylümüzün ne durumda olduğunu çok iyi biliyoruz. En önemli şeylerden biri de kendi değerlerimizi yüceltmek ve onları güçlendirmek. Elbette rekabetçi bir piyasa oluşturulması adına uygulanan yöntemlere karşı değiliz. Ancak kazanılacaksa önce kendi insanımız kazansın. Elimizden geldiğince bu zorlu süreci hep birlikte atlatmaya çalıştık. İyi bir şekilde de atlattığımızı düşünüyorum. Nazilli nüfusu ölçeğinde karşılaştırdığımızda pek çok il ve ilçeye göre bu süreci iyi yönettik. Bu noktada başkanlarımızla sürekli iletişim halinde kaldık. Esnafımız büyük bir hassasiyet gösterdi. Bizler de bu tarihlerde kuralları kati bir şekilde uygulamak durumunda kaldık. Sert tedbirler aldık ancak neticesinde iyi yerlere geldik. Uygulanabilir yöntemler ve pazarların açılmasında dengenin sağlanmasıyla esnafımızın zarar görmesinin önüne geçmeye çalıştık. İş yerlerinin dezenfekte edilmesi noktasında katkı sağladık. Her zaman ‘biz’ olursak bu işleri yapmak kolay olacaktır diye düşünüyorum. El ele vererek Nazilli’de çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok” diye konuştu.

“Odalarımız büyük önem taşıyor”

Taleplerini yerinde dinlemek ve sorunlarının hızlı çözümü için sık sık esnaf ziyaretlerinde bulunduğunu hatırlatan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Mahallelerimizin gelişimi ve halkımızın belediyemiz ile iletişimi noktasında muhtarlarımız ne denli önemliyse, esnafımızın geleceği için odalarımızda aynı önemi taşımaktadır” sözlerini kaydetti.

Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Hüdai Tosun; “Bizi kırmayıp davetimize icabet ettiğiniz için şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum, ayağınıza sağlık. Yolunuz açık olsun” dedi.

Ziyaretin ardından Marangoz ve Ağaç İşleri Esnaf Odası Başkanı Ali Çetinkaya’ya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.