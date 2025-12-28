Başkan Öntürk, Sabrın ve İnancın Meyvelerini Alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anahtar teslimi yapacağı törene; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, siyasi parti genel başkanları, milletvekilleri, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, yaptığı konuşmada, 6 Şubat depreminin acı hatıralarını hatırlatarak o gece yaşanan büyük yıkımı ve kayıpları anımsatıp halkın yaşadığı zorlu süreci dile getirdi.

Depremin hemen ardından devletin tüm gücüyle sahada olduğunu vurgulayan Öntürk, güvenlik güçlerinden gönüllülere kadar herkesin milletin yardımına koştuğunu belirtti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen destekle Hataylıların yaralarını sardığını, halkın sabır ve metanetle sürece göğüs gerdiğini ifade etti.



Bugün gelinen noktada, sabrın ve inancın meyvelerinin alındığını belirten Öntürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’a verdiği öneme ve desteğine dikkat çekerek “"Hatay bitti, burası hayalet şehir oldu." denilen yerde Bugün dünyanın en büyük şantiyesinde artık ışıklar sahipleri için yanıyor! Devletimiz bunca yükün altına girmişken, biz de boş duramazdık.” dedi.



Başkan Öntürk, Yaptığımız Altyapı Buradan Edirne’ye Yol Olur



Başkan Öntürk, "Belediye batmış, para yok, kasa boş." demedik. Kolları sıvadık, "Ya Bismillah" dedik. Bu şehirde su ve kanalizasyon meselesi, bu şehrin kanayan yarasıydı. HATSU batıktı, bitikti. Biz ne yaptık? Yerin altına servet gömdük, servet! Gece demedik gündüz demedik; toplamda 1584 kilometre altyapı yaptık. Buradan Edirne’ye yol olur. 1289 kilometre içme suyu hattı döşedik. Paslı, çürük boruları söküp attık, yerine evladiyelik hatlar döşedik. Şehirde su yoktu su! Depremin etkisiyle kaynaklar kaybolmuştu. Oturup beklemedik; 239 tane yeni sondaj kuyusu vurduk. 53 tane yeni depo yaptık, mevcut depoların bakımını yaptık, toplamda 145 depoyu faal hale getirdik. 278 bin arızayı onardık. Arkadaşlarımız sahada 7/24 nöbet tuttu. Sadece su mu? Yol medeniyettir dedik. Bizden öncekilerin 10 yılda yapamadığını, biz bir sezona sığdırdık.” diye konuştu.

Başkan Öntürk: 2482 Kilometre Yol Yaptık

Hatay’da Türkiye tarihinin rekorunu kırdıklarının altını çizen Başkan Öntürk, “Şu ana kadar 2482 kilometre yol yaptık. Bakın, yıllarca konuşulan Serinyol-Madenli yolunu sessiz sedasız bitirdik. Vatandaşımız Belen trafiğini çekmesin diye dağları deldik, köprüleri kurduk, 28 kilometrelik o yolu bitirdik. Benim vatandaşım çamura basmasın diye 15 ilçenin tamamında asfalt seferberliği başlattık. Payas’ından Samandağ’ına, Erzin’inden Yayladağı’na, Kırıkhan’ından Hassa’sına Altınözün’den İskenderun’una kadar asfalt dökülmedik yer bırakmıyoruz.” diye konuştu.

HBB Başkanı:14 Bini Aşkın Öğrencimizin Elinden Tuttuk



Gençlere verdikleri desteğin altını çizerek, eğitime ve spora yönelik projeleri anlatan HBB Başkanı konuşmasında, “Gurbete okumaya giden evlatlarımız boynu bükük gitmesin dedik. İlk Bavulum İlk Biletim projesiyle şu ana kadar 14 bini aşkın öğrencimizin elinden tuttuk. Bavulunu verdik, harçlığını yatırdık. Başarılı olanı ödüllendirdik, burs verdik, bilgisayar verdik.” ifadelerine yer verdi.



Hatay’ın artık eski Hatay olmadığını vurgulayarak Başkanı Mehmet Öntürk, şehrin her yönüyle yeniden inşa edildiğini ifade etti. Altyapıdan üstyapıya, arıtma sistemlerinden yollara, sosyal alanlardan parklara, spor tesislerinden plajlara kadar pek çok alanda modern bir şehir kurulduğunu belirtti.



Başkan Öntürk: Sıfır Kilometre Bir Şehir Kuruyoruz



Depreme dayanıklı konutlarla birlikte vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Öntürk, “Plajları ve spor tesisleriyle aynı zamanda depreme dayanıklı konutlarıyla sıfır kilometre bir şehir kuruyoruz. Bu şehri korumak hepimizin sorumluluğu, geliştirmek ve büyütmek ise bizim görevimiz” anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.



Başkan Öntürk, tüm bu çalışmaların mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayarak, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Bakanlara, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.



Protokol konuşmalarının ardından telekonferans yöntemiyle Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya illerinde de konutların kura çekimi için Cumhurbaşkanı’nın talimatlarıyla butonlara basıldı.

Yeni projelerin ve yatırımların kurdele kesiminin yanı sıra hak sahibi vatandaşlara anahtarları teslim edildi.